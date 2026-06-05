Заміна російського газу: В Алжирі будують газопровід, яким Європа зможе отримувати до 30 мільярдів кубометрів щорічно

Нігерія, Нігер та Алжир хочуть побудувати газопровід протяжністю 4 128 км, який зможе поставляти до Європи до 30 млрд кубометрів природного газу щорічно, оскільки країни шукають альтернативи російським енегоносіям.

Як пише Business Insider Africa, будівництво розпочалося в Алжирі, і очікується, що Нігер розпочне роботи на своїй ділянці на початку 2027 року.

Що передбачено проєктом

Транссахарський трубопровід має на меті транспортувати нігерійський газ через Нігер до Алжиру, де він з'єднається з існуючою інфраструктурою, щоб досягти європейських ринків.

Трубопровід конкурує із запропонованим маршрутом Нігерія – Марокко, і його завершення досі залежить від забезпечення фінансування, подолання проблем безпеки та завершення необхідної інфраструктури в усіх залучених країнах.

Початок робіт знаменує собою важливий крок для одного з найбільших запланованих у Африці проєктів енергетичної інфраструктури.

У проєктних документах, на які посилаються місцеві ЗМІ, зазначено, що нова ділянка простягатиметься приблизно на 1 210 км від кордону з Нігером до Аулефа на півдні Алжиру. Потім вона з'єднається з існуючою інфраструктурою, що веде до Хассі Р'Мел, одного з найбільших родовищ природного газу в Африці.

При цьому значна частина трубопровідної інфраструктури в Алжирі вже існує, що обмежує обсяг нового будівництва, необхідного там.

Поставки газу з Алжиру

Як зазначається, проєкт надасть Нігерії додатковий шлях до європейських ринків, доповнюючи вантажі скрапленого газу, які країна вже експортує морем, одночасно зміцнюючи роль Нігеру як транзитної країни та позиції Алжиру як основного постачальника до Європи.

Алжир уже поставляє близько 12% імпорту газу до Європейського Союзу, що дає йому інфраструктуру для просування нігерійського газу на ринок.

Конкуренція на ринку

Тим часом Транссахарський проєкт стикається з конкуренцією з боку запропонованого газопроводу Нігерія – Марокко, ще одного великого інфраструктурного плану, розробленого для транспортування нігерійського газу до Європи.

На відміну від коротшого сахарського маршруту, трубопровід Нігерія – Марокко проходитиме вздовж атлантичного узбережжя, з'єднуючи кілька країн Західної Африки, перш ніж досягти Марокко та потенційно – Європи.

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Відмова від російського газу

Як повідомлялося, починаючи з 25 квітня Європейський Союз почав запроваджувати заборону на імпорт російського скрапленого газу на короткостроковій основі. Водночас постачання за довгостроковими контрактами можуть тривати до кінця цього року.

Раніше Європейський Союз домовився про швидшу, ніж раніше планувалося, поступову відмову від російського газу, прагнучи повністю розірвати зв'язки з колишнім ключовим постачальником енергії.

Угода передбачає заборону імпорту скрапленого природного газу з РФ до кінця 2026 року та припинення постачання трубопровідного газу за довгостроковими контрактами до 30 вересня 2027 року.

Як повідомлялося, на початку жовтня посли країн Європейського Союзу домовилися продовжити реалізацію плану щодо припинення імпорту російської нафти й газу до 2028 року, попри заперечення з боку Словаччини й Угорщини.

На початку вересня єврокомісар із питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що після ухвалення Європейським Союзом рішення про повну відмову від російських енергоресурсів це має означати, що навіть після встановлення миру в Україні ЄС не повернеться до закупівель у Росії.

У середині червня Європейська Комісія ухвалила законодавчу пропозицію, спрямовану на поступову відмову від імпорту російського газу та нафти в країни Євросоюзу до кінця 2027 року.

На початку травня Єврокомісія презентувала "дорожню карту" REPowerEU Roadmap, яка має забезпечити досягнення повної енергетичної незалежності ЄС від Росії.