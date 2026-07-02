Зеленский наградил 444 защитников Украины, 231 - посмертно

Президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами 444 защитников Украины, из которых 231 — посмертно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе № 572/2026 от 2 июля, опубликованном на сайте главы государства.

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Награды за мужество и службу

В документе указано, что награды присуждены за личное мужество. Их вручают за защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Также награды присуждены за самоотверженное выполнение воинского долга.

"Награды присуждены за личное мужество, проявленное при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное выполнение воинского долга".

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Какие награды получили военные

Защитники получили награду Президента — Крест боевых заслуг. Также им присвоены ордена Богдана Хмельницкого, "За мужество", княгини Ольги III степени и Даниила Галицкого.

Кроме того, военных наградили медалями "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

Ранее сообщалось, что Зеленский присвоил звание Героя Украины девяти защитникам, восьми из них — посмертно.

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