Украина начала применять на фронте собственные управляемые авиабомбы, — Федоров

Вооруженные Силы Украины приступили к боевому применению управляемых авиационных бомб (УАБ) собственного производства. К поставкам на фронт привлечена продукция двух из восьми украинских разработчиков.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров во время мероприятия Brave1 Advantage, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Милитарный".

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Различные весовые категории и принципы работы

Федоров заявил, что путь к максимальной эффективности новых авиабомб в реальных боевых условиях является длительным и сложным, однако имеющаяся статистика уже демонстрирует высокий потенциал украинского ВПК.

Он подчеркнул, что статистика поражений и результативность работы отечественных КАБ на этапе испытаний "приятно впечатляет". Сейчас разработка ведется по командному принципу — создаются средства в различных весовых категориях, с разными тактико-техническими характеристиками и принципами работы.

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Финансирование инноваций: формула "80/20"

Появление украинских "умных" бомб стало возможным благодаря изменению подходов к распределению государственных средств в рамках более широкой стратегии технологических инноваций оборонного кластера Brave1.

По словам Федорова, сейчас внедрена процедура "80/20", при которой 20% бюджета направляются именно на инновационные средства. Все новинки проходят ускоренное тестирование на специализированных полигонах перед отправкой в зону боевых действий.

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Что известно об украинской управляемой авиабомбе

В мае стало известно о создании первой украинской управляемой авиационной бомбы "Выравниватель". Разработка длилась 17 месяцев и была осуществлена участником оборонного хаба Brave1.

Бомба предназначена для поражения укреплений, командных пунктов и других военных объектов противника. Она оснащена боевой частью массой 250 килограммов и способна поражать цели на расстоянии в десятки километров от места запуска.

По информации разработчиков, конструкция боеприпаса была полностью создана украинскими специалистами с нуля.

Министерство обороны уже закупило первую экспериментальную партию украинских КАБ.

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