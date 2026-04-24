Украинский самолет Ан-28 впервые запустил дрон-перехватчик P1-SUN и сбил "Шахед": "Взрыв! Есть первая цель!". ВИДЕО
Индустрия дронов
Украинский оборонно-промышленный комплекс продолжает удивлять нестандартными решениями, которые превращают даже транспортную авиацию в эффективное средство противовоздушной обороны. В сети появилось уникальное видео первого боевого применения дрона-перехватчика P1-SUN, запущенного с борта самолета Ан-28. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Эта разработка позволяет патрулировать воздушное пространство и оперативно уничтожать вражеские ударные беспилотники, не расходуя дорогостоящие ракеты крупных комплексов ПВО.
Ключевые детали разработки:
-
Носитель: Модернизированный легкий транспортный самолет Ан-28. Благодаря работе инженеров самолет был преобразован в своеобразный "воздушный авианосец" для малых дронов.
-
Вооружение: Дрон-перехватчик P1-SUN, специально разработанный для уничтожения воздушных целей (в частности, "Шахедов").
-
Результат: На видео запечатлен момент старта перехватчика с борта самолета, его выход на цель и успешный сбитый российского дрона-камикадзе над территорией Украины.
"Пришло время показать новинку у транспортных собратьев. На видео вы можете увидеть отличную разработку наших инженеров, благодаря которой наши Ан-28 теперь могут перевозить не только экипаж, но и перехватчики P1-SUN, а также сбивать воздушные цели над территорией Украины", - говорится в комментарии к опубликованным кадрам.
Слава Україні!! Смерть, окупантам ****** та кабміндічам з єрмаком і татаровим!!
Хоча на Харковом та Сумами навряд так вийде перехоплювати дрони бо дуже близько до рашистів.
Європі тощо навчатись та навчатись, покі ще є трохи часу.