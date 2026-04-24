РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11710 посетителей онлайн
Новости Видео Беспилотные технологии
4 380 34

Украинский самолет Ан-28 впервые запустил дрон-перехватчик P1-SUN и сбил "Шахед": "Взрыв! Есть первая цель!". ВИДЕО

Индустрия дронов

Украинский оборонно-промышленный комплекс продолжает удивлять нестандартными решениями, которые превращают даже транспортную авиацию в эффективное средство противовоздушной обороны. В сети появилось уникальное видео первого боевого применения дрона-перехватчика P1-SUN, запущенного с борта самолета Ан-28. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Эта разработка позволяет патрулировать воздушное пространство и оперативно уничтожать вражеские ударные беспилотники, не расходуя дорогостоящие ракеты крупных комплексов ПВО.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ключевые детали разработки:

  • Носитель: Модернизированный легкий транспортный самолет Ан-28. Благодаря работе инженеров самолет был преобразован в своеобразный "воздушный авианосец" для малых дронов.

  • Вооружение: Дрон-перехватчик P1-SUN, специально разработанный для уничтожения воздушных целей (в частности, "Шахедов").

  • Результат: На видео запечатлен момент старта перехватчика с борта самолета, его выход на цель и успешный сбитый российского дрона-камикадзе над территорией Украины.

"Пришло время показать новинку у транспортных собратьев. На видео вы можете увидеть отличную разработку наших инженеров, благодаря которой наши Ан-28 теперь могут перевозить не только экипаж, но и перехватчики P1-SUN, а также сбивать воздушные цели над территорией Украины", - говорится в комментарии к опубликованным кадрам.

Автор: 

авиация (2903) технологии (724) украинское оружие (195) дроны (6872)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Ох і молодці. ЗСУ та Волонтери та Український люд непереможні.
показать весь комментарий
24.04.2026 09:27 Ответить
+10
В скільки "коштує" влучання шахеда у багатоповерхівку?
показать весь комментарий
24.04.2026 09:34 Ответить
+8
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!! Смерть, окупантам ****** та кабміндічам з єрмаком і татаровим!!
показать весь комментарий
24.04.2026 09:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це очікуване еволюційне рішення, про яке говорять давно. Одноразові дрони - це дорого, тому треба підвищувати їх ефективність.
показать весь комментарий
24.04.2026 09:24 Ответить
Тепер на черзі реактивний дрон для знищення літаків ворога які пускають КАБи!
показать весь комментарий
24.04.2026 10:27 Ответить
показать весь комментарий
24.04.2026 09:26 Ответить
показать весь комментарий
24.04.2026 09:27 Ответить
Це - Україна!!! Знай наших!
показать весь комментарий
24.04.2026 09:27 Ответить
Ніби виглядає чудово, але ж скільки палива на літак треба спалити?
показать весь комментарий
24.04.2026 09:27 Ответить
показать весь комментарий
24.04.2026 09:34 Ответить
Я абсолютно за все, що вбиває лаптеногіх, але треба враховувати свої можливості теж.
показать весь комментарий
24.04.2026 09:39 Ответить
ну так, якщо ціни на авіакєросін ще пднімуться, то Ан-28 прийдетья поставити на прикол.
показать весь комментарий
24.04.2026 09:46 Ответить
Знімуть з видатків на телемарафон..там же 600 млн грн виділили...хіба не вистачить на паливо?
показать весь комментарий
24.04.2026 09:54 Ответить
я принципово не користуюсь емодзі, тому про сарказм не попереджаю. А для тих, кому важко загуглити годинну витрату палива Ан-28, можу полегшити задачу - 300 кілограмів на годину польоту.
показать весь комментарий
24.04.2026 10:11 Ответить
Таку обвіску можна повісити на легкомоторні літаки "Цесна" , "Пайпер" , меньше використання пального, дві людини - пілот літака та пілот дрона. Головне що є аналог, тепер би фінансування й маштабувати це .
Хоча на Харковом та Сумами навряд так вийде перехоплювати дрони бо дуже близько до рашистів.
показать весь комментарий
24.04.2026 09:58 Ответить
на Ан-28 можуть за столами комфортно працювати одночасно чотири оператора. Розхід палива - 300 кг на годину польоту, і не треба купляти затісних пайперв та сесн, і ускладнювати життя з їх обслуговуванням.
показать весь комментарий
24.04.2026 10:15 Ответить
Залишилося тільки придбати і відновити більше таких літаків, щоб масштабувати такий спосіб перехоплення. Гарна робота!
показать весь комментарий
24.04.2026 09:29 Ответить
думаю, біля десятка можно наскрести у такому стані, щоб довести пів-десятка до льотного стану. Тут нам поляки у поміч.
показать весь комментарий
24.04.2026 10:46 Ответить
Які молодці!! Героям Слава! Смерть ворогам!!
показать весь комментарий
24.04.2026 09:33 Ответить
Наступним етапом має бути донаведення ШІ, по принципу "вистрелив забув"
показать весь комментарий
24.04.2026 09:37 Ответить
Потрібна підходяща головка самонаведення.
показать весь комментарий
24.04.2026 10:08 Ответить
Вислів "насовали пісюнів" отримало нове значення. ))
показать весь комментарий
24.04.2026 09:38 Ответить

Європі тощо навчатись та навчатись, покі ще є трохи часу.
показать весь комментарий
24.04.2026 09:39 Ответить
Вони вміють швидко навчатись, швидко маштабувати, коли треба вони вміють й літаків достатньо.
показать весь комментарий
24.04.2026 09:54 Ответить
🤣🤣
показать весь комментарий
24.04.2026 09:57 Ответить
Дурне завжди сміятися може з будь чого.
показать весь комментарий
24.04.2026 10:13 Ответить
А ще можна встановити на такий же літак дистанційно керовану з допомогою комп'ютера турель, як на наземних роботах, і збивати ще дешевше.
показать весь комментарий
24.04.2026 09:43 Ответить
конструктивно цей літак не пристосований для встановлення такого озброєння. Це може призвести до руйнації силових елементів літака від вібрації при пострілах.
показать весь комментарий
24.04.2026 09:58 Ответить
....а ще простіше з автомата чи кулемета збити.Прямо з літака. Який сенс гнати літак щоб з нього ще Пісюном шахєда збити? Це зручніше для оператора але ніяк не дешевше...Хоча..про що це я? Якщо на гівномарафон виділяють пів мільярда грн то на перехоплювачів тим паче є гроші.
показать весь комментарий
24.04.2026 09:59 Ответить
не простіше. Складніше. До того ж небезпечніше для борта. Крм того при збитті із стрілецького озброєння більшою частиною "гєрані" падають на землю з неушкодженою б\ч, що може призвести до руйнувань і жертв при детонації після удару. А при ураженні інтерцепторами подавляюча частина дронв детонує у повітрі.
показать весь комментарий
24.04.2026 10:28 Ответить
більше P1-SUN-ів - гарних та різних!
показать весь комментарий
24.04.2026 09:43 Ответить
все это канэшна здорово..только может быть не надо хвастаться???добей руссо ********* и рассказывай что хочешь..эти ******** тоже то читают..где копируют,где ищут противоядие..ну вот на хрена языком ляпать????стратеги ,вашу мать!
показать весь комментарий
24.04.2026 09:50 Ответить
молодцы , ребята !!!! супер !!! супер !!! супер !!!! трепещите ,орки ********* !!!(((
показать весь комментарий
24.04.2026 10:05 Ответить
зато с осени верещали что перехоплювачі уже работают и сбивают, даже мультики показывали.
показать весь комментарий
24.04.2026 10:12 Ответить
Яка якісна експертиза в коментах! )) Що не коментатор, то авіаконструктор.
показать весь комментарий
24.04.2026 10:17 Ответить
На шахеди встановлюють ракети повітря-повітря? Ні? То скоро будуть... Шлях в нікуди ця розробка для Ан.
показать весь комментарий
24.04.2026 10:22 Ответить
ЛАЙК!
показать весь комментарий
24.04.2026 10:27 Ответить
 
 