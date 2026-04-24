Украинский самолет Ан-28 впервые запустил дрон-перехватчик P1-SUN и сбил "Шахед": "Взрыв! Есть первая цель!". ВИДЕО

Индустрия дронов

Украинский оборонно-промышленный комплекс продолжает удивлять нестандартными решениями, которые превращают даже транспортную авиацию в эффективное средство противовоздушной обороны. В сети появилось уникальное видео первого боевого применения дрона-перехватчика P1-SUN, запущенного с борта самолета Ан-28. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Эта разработка позволяет патрулировать воздушное пространство и оперативно уничтожать вражеские ударные беспилотники, не расходуя дорогостоящие ракеты крупных комплексов ПВО.

Ключевые детали разработки:

Носитель: Модернизированный легкий транспортный самолет Ан-28. Благодаря работе инженеров самолет был преобразован в своеобразный "воздушный авианосец" для малых дронов.

Вооружение: Дрон-перехватчик P1-SUN , специально разработанный для уничтожения воздушных целей (в частности, "Шахедов").

Результат: На видео запечатлен момент старта перехватчика с борта самолета, его выход на цель и успешный сбитый российского дрона-камикадзе над территорией Украины.

"Пришло время показать новинку у транспортных собратьев. На видео вы можете увидеть отличную разработку наших инженеров, благодаря которой наши Ан-28 теперь могут перевозить не только экипаж, но и перехватчики P1-SUN, а также сбивать воздушные цели над территорией Украины", - говорится в комментарии к опубликованным кадрам.

