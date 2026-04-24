Український літак Ан-28 вперше запустив дрон-перехоплювач P1-SUN і збив "Шахед": "Підрив! Є перша ціль!". ВIДЕО

Індустрія дронів

Український оборонно-промисловий комплекс продовжує дивувати нестандартними рішеннями, які перетворюють навіть транспортну авіацію на ефективний засіб протиповітряної оборони. У мережі з’явилося унікальне відео першого бойового застосування дрона-перехоплювача P1-SUN, запущеного з борту літака Ан-28. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ця розробка дозволяє патрулювати повітряний простір і оперативно знищувати ворожі ударні безпілотники, не витрачаючи дорогі ракети великих комплексів ППО.

Ключові деталі розробки:

Носій: Модернізований легкий транспортний літак Ан-28. Завдяки роботі інженерів, літак було перетворено на своєрідний "повітряний авіаносець" для малих дронів.

Озброєння: Дрон-перехоплювач P1-SUN , спеціально розроблений для знищення повітряних цілей (зокрема "Шахедів").

Результат: На відео зафіксовано момент старту перехоплювача з борту літака, його вихід на ціль та успішне збиття російського дрона-камікадзе над територією України.

"Прийшов час показати обновку у транспортних побратимів. На відео можете побачити гарну розробку наших інженерів, завдяки якій наші Ан-28 тепер можуть перевозити не тільки екіпаж, а й перехоплювачі P1-SUN, та збивати повітряні цілі над територією України", - йдеться у коментарі до оприлюднених кадрів.

