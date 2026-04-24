Український літак Ан-28 вперше запустив дрон-перехоплювач P1-SUN і збив "Шахед": "Підрив! Є перша ціль!". ВIДЕО
Індустрія дронів
Український оборонно-промисловий комплекс продовжує дивувати нестандартними рішеннями, які перетворюють навіть транспортну авіацію на ефективний засіб протиповітряної оборони. У мережі з’явилося унікальне відео першого бойового застосування дрона-перехоплювача P1-SUN, запущеного з борту літака Ан-28. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Ця розробка дозволяє патрулювати повітряний простір і оперативно знищувати ворожі ударні безпілотники, не витрачаючи дорогі ракети великих комплексів ППО.
Ключові деталі розробки:
-
Носій: Модернізований легкий транспортний літак Ан-28. Завдяки роботі інженерів, літак було перетворено на своєрідний "повітряний авіаносець" для малих дронів.
-
Озброєння: Дрон-перехоплювач P1-SUN, спеціально розроблений для знищення повітряних цілей (зокрема "Шахедів").
-
Результат: На відео зафіксовано момент старту перехоплювача з борту літака, його вихід на ціль та успішне збиття російського дрона-камікадзе над територією України.
"Прийшов час показати обновку у транспортних побратимів. На відео можете побачити гарну розробку наших інженерів, завдяки якій наші Ан-28 тепер можуть перевозити не тільки екіпаж, а й перехоплювачі P1-SUN, та збивати повітряні цілі над територією України", - йдеться у коментарі до оприлюднених кадрів.
Слава Україні!! Смерть, окупантам ****** та кабміндічам з єрмаком і татаровим!!
Хоча на Харковом та Сумами навряд так вийде перехоплювати дрони бо дуже близько до рашистів.
Європі тощо навчатись та навчатись, покі ще є трохи часу.