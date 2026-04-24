Український літак Ан-28 вперше запустив дрон-перехоплювач P1-SUN і збив "Шахед": "Підрив! Є перша ціль!". ВIДЕО

Український оборонно-промисловий комплекс продовжує дивувати нестандартними рішеннями, які перетворюють навіть транспортну авіацію на ефективний засіб протиповітряної оборони. У мережі з’явилося унікальне відео першого бойового застосування дрона-перехоплювача P1-SUN, запущеного з борту літака Ан-28. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ця розробка дозволяє патрулювати повітряний простір і оперативно знищувати ворожі ударні безпілотники, не витрачаючи дорогі ракети великих комплексів ППО.

Ключові деталі розробки:

  • Носій: Модернізований легкий транспортний літак Ан-28. Завдяки роботі інженерів, літак було перетворено на своєрідний "повітряний авіаносець" для малих дронів.

  • Озброєння: Дрон-перехоплювач P1-SUN, спеціально розроблений для знищення повітряних цілей (зокрема "Шахедів").

  • Результат: На відео зафіксовано момент старту перехоплювача з борту літака, його вихід на ціль та успішне збиття російського дрона-камікадзе над територією України.

"Прийшов час показати обновку у транспортних побратимів. На відео можете побачити гарну розробку наших інженерів, завдяки якій наші Ан-28 тепер можуть перевозити не тільки екіпаж, а й перехоплювачі P1-SUN, та збивати повітряні цілі над територією України", - йдеться у коментарі до оприлюднених кадрів.

Топ коментарі
+12
Ох і молодці. ЗСУ та Волонтери та Український люд непереможні.
показати весь коментар
24.04.2026 09:27 Відповісти
+11
В скільки "коштує" влучання шахеда у багатоповерхівку?
показати весь коментар
24.04.2026 09:34 Відповісти
+8
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!! Смерть, окупантам ****** та кабміндічам з єрмаком і татаровим!!
показати весь коментар
24.04.2026 09:26 Відповісти
Це очікуване еволюційне рішення, про яке говорять давно. Одноразові дрони - це дорого, тому треба підвищувати їх ефективність.
показати весь коментар
24.04.2026 09:24 Відповісти
Тепер на черзі реактивний дрон для знищення літаків ворога які пускають КАБи!
показати весь коментар
24.04.2026 10:27 Відповісти
Це - Україна!!! Знай наших!
показати весь коментар
24.04.2026 09:27 Відповісти
Ніби виглядає чудово, але ж скільки палива на літак треба спалити?
показати весь коментар
24.04.2026 09:27 Відповісти
Я абсолютно за все, що вбиває лаптеногіх, але треба враховувати свої можливості теж.
показати весь коментар
24.04.2026 09:39 Відповісти
ну так, якщо ціни на авіакєросін ще пднімуться, то Ан-28 прийдетья поставити на прикол.
показати весь коментар
24.04.2026 09:46 Відповісти
Знімуть з видатків на телемарафон..там же 600 млн грн виділили...хіба не вистачить на паливо?
показати весь коментар
24.04.2026 09:54 Відповісти
я принципово не користуюсь емодзі, тому про сарказм не попереджаю. А для тих, кому важко загуглити годинну витрату палива Ан-28, можу полегшити задачу - 300 кілограмів на годину польоту.
показати весь коментар
24.04.2026 10:11 Відповісти
Як так думати, то "дешевше" буде підписати капітуляцію.
показати весь коментар
24.04.2026 11:17 Відповісти
хід ваших думок мені важко осягнути.
показати весь коментар
24.04.2026 11:30 Відповісти
Таку обвіску можна повісити на легкомоторні літаки "Цесна" , "Пайпер" , меньше використання пального, дві людини - пілот літака та пілот дрона. Головне що є аналог, тепер би фінансування й маштабувати це .
Хоча на Харковом та Сумами навряд так вийде перехоплювати дрони бо дуже близько до рашистів.
показати весь коментар
24.04.2026 09:58 Відповісти
на Ан-28 можуть за столами комфортно працювати одночасно чотири оператора. Розхід палива - 300 кг на годину польоту, і не треба купляти затісних пайперв та сесн, і ускладнювати життя з їх обслуговуванням.
показати весь коментар
24.04.2026 10:15 Відповісти
Залишилося тільки придбати і відновити більше таких літаків, щоб масштабувати такий спосіб перехоплення. Гарна робота!
показати весь коментар
24.04.2026 09:29 Відповісти
думаю, біля десятка можно наскрести у такому стані, щоб довести пів-десятка до льотного стану. Тут нам поляки у поміч.
показати весь коментар
24.04.2026 10:46 Відповісти
Які молодці!! Героям Слава! Смерть ворогам!!
показати весь коментар
24.04.2026 09:33 Відповісти
Наступним етапом має бути донаведення ШІ, по принципу "вистрелив забув"
показати весь коментар
24.04.2026 09:37 Відповісти
Потрібна підходяща головка самонаведення.
показати весь коментар
24.04.2026 10:08 Відповісти
Вислів "насовали пісюнів" отримало нове значення. ))
показати весь коментар
24.04.2026 09:38 Відповісти

Європі тощо навчатись та навчатись, покі ще є трохи часу.
показати весь коментар
24.04.2026 09:39 Відповісти
Вони вміють швидко навчатись, швидко маштабувати, коли треба вони вміють й літаків достатньо.
показати весь коментар
24.04.2026 09:54 Відповісти
🤣🤣
показати весь коментар
24.04.2026 09:57 Відповісти
Дурне завжди сміятися може з будь чого.
показати весь коментар
24.04.2026 10:13 Відповісти
А ще можна встановити на такий же літак дистанційно керовану з допомогою комп'ютера турель, як на наземних роботах, і збивати ще дешевше.
показати весь коментар
24.04.2026 09:43 Відповісти
конструктивно цей літак не пристосований для встановлення такого озброєння. Це може призвести до руйнації силових елементів літака від вібрації при пострілах.
показати весь коментар
24.04.2026 09:58 Відповісти
....а ще простіше з автомата чи кулемета збити.Прямо з літака. Який сенс гнати літак щоб з нього ще Пісюном шахєда збити? Це зручніше для оператора але ніяк не дешевше...Хоча..про що це я? Якщо на гівномарафон виділяють пів мільярда грн то на перехоплювачів тим паче є гроші.
показати весь коментар
24.04.2026 09:59 Відповісти
не простіше. Складніше. До того ж небезпечніше для борта. Крм того при збитті із стрілецького озброєння більшою частиною "гєрані" падають на землю з неушкодженою б\ч, що може призвести до руйнувань і жертв при детонації після удару. А при ураженні інтерцепторами подавляюча частина дронв детонує у повітрі.
показати весь коментар
24.04.2026 10:28 Відповісти
більше P1-SUN-ів - гарних та різних!
показати весь коментар
24.04.2026 09:43 Відповісти
все это канэшна здорово..только может быть не надо хвастаться???добей руссо ********* и рассказывай что хочешь..эти ******** тоже то читают..где копируют,где ищут противоядие..ну вот на хрена языком ляпать????стратеги ,вашу мать!
показати весь коментар
24.04.2026 09:50 Відповісти
молодцы , ребята !!!! супер !!! супер !!! супер !!!! трепещите ,орки ********* !!!(((
показати весь коментар
24.04.2026 10:05 Відповісти
зато с осени верещали что перехоплювачі уже работают и сбивают, даже мультики показывали.
показати весь коментар
24.04.2026 10:12 Відповісти
Яка якісна експертиза в коментах! )) Що не коментатор, то авіаконструктор.
показати весь коментар
24.04.2026 10:17 Відповісти
На шахеди встановлюють ракети повітря-повітря? Ні? То скоро будуть... Шлях в нікуди ця розробка для Ан.
показати весь коментар
24.04.2026 10:22 Відповісти
ви все проспали, бо перші задокументовані випадки застосування кацами дронів "Герань-2"з привязаними до них ракетами класу Р-60, зафіксовані ще у листопаді 2025 року. Ніхєра це їм не допомогло. Тому з'явився шлях для Ан-28.
показати весь коментар
24.04.2026 10:55 Відповісти
ЛАЙК!
показати весь коментар
24.04.2026 10:27 Відповісти
Мабуть це тільки випробування і надалі літак буде нести десятки дронів-перехоплювачів і тоді в війні ресурсів це буде мати сенс.
показати весь коментар
24.04.2026 11:04 Відповісти
 
 