Украина тестирует лазерные системы ПВО и наращивает производство дронов, — Федоров
Индустрия дронов
Украина переходит к новому этапу развития противовоздушной обороны. Уже проходят испытания лазерные системы, а дроны-перехватчики демонстрируют рост эффективности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Михаил Федоров в ходе мероприятия Defense Tech Brave1 Advantage, пишет РБК-Украина.
Лазерные системы ПВО уже проходят испытания
"Мы уже тестируем лазер и уже есть определенные результаты. Пока много не сообщаем, но направление активно развивается", — сказал Михаил Федоров.
По его словам, разработки находятся на этапе испытаний, но направление активно развивается.
Дроны-перехватчики и новые оборонные разработки
Федоров сообщил, что только в мае украинские дроны-перехватчики уничтожили почти 7 тысяч российских беспилотников типа "Шахед" и "Гербера". Во время одной из массированных атак около 75% ударных дронов было сбито именно этими средствами.
Также, по его словам, во время последней атаки на Киев украинские силы сбили 95% вражеских беспилотников.
"Это может звучать как футуристические проекты, но через год это уже не будет новостью. Мы будем над этим работать", — подчеркнул министр.
Он отметил, что Министерство обороны объявило тендер на закупку 150 тысяч беспилотников, часть из которых относится к классу Middle Strike. Отдельно ведется работа над недорогими крылатыми ракетами с использованием искусственного интеллекта.
Также в Украине тестируют около десяти компаний, разрабатывающих недорогие ракеты для перехвата дронов. Параллельно ведутся работы над системами противодействия баллистическим ракетам и управляемым авиабомбам.
Отдельно развиваются международные оборонные проекты в формате Drone Deal, которые предусматривают поставки вооружения, передачу технологий и совместные разработки. На данный момент к сотрудничеству уже присоединились около 20 стран.
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