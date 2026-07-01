Украина тестирует лазерные системы ПВО и наращивает производство дронов, — Федоров

Индустрия дронов

Украина переходит к новому этапу развития противовоздушной обороны. Уже проходят испытания лазерные системы, а дроны-перехватчики демонстрируют рост эффективности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Михаил Федоров в ходе мероприятия Defense Tech Brave1 Advantage, пишет РБК-Украина.

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Лазерные системы ПВО уже проходят испытания

"Мы уже тестируем лазер и уже есть определенные результаты. Пока много не сообщаем, но направление активно развивается", — сказал Михаил Федоров.

По его словам, разработки находятся на этапе испытаний, но направление активно развивается.

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Дроны-перехватчики и новые оборонные разработки

Федоров сообщил, что только в мае украинские дроны-перехватчики уничтожили почти 7 тысяч российских беспилотников типа "Шахед" и "Гербера". Во время одной из массированных атак около 75% ударных дронов было сбито именно этими средствами.

Также, по его словам, во время последней атаки на Киев украинские силы сбили 95% вражеских беспилотников.

"Это может звучать как футуристические проекты, но через год это уже не будет новостью. Мы будем над этим работать", — подчеркнул министр.

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Он отметил, что Министерство обороны объявило тендер на закупку 150 тысяч беспилотников, часть из которых относится к классу Middle Strike. Отдельно ведется работа над недорогими крылатыми ракетами с использованием искусственного интеллекта.

Также в Украине тестируют около десяти компаний, разрабатывающих недорогие ракеты для перехвата дронов. Параллельно ведутся работы над системами противодействия баллистическим ракетам и управляемым авиабомбам.

Отдельно развиваются международные оборонные проекты в формате Drone Deal, которые предусматривают поставки вооружения, передачу технологий и совместные разработки. На данный момент к сотрудничеству уже присоединились около 20 стран.

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