Еженедельно с помощью системы дронов проводится около 50 тысяч миссий, — Федоров
Индустрия дронов
С помощью системы управления беспилотными подразделениями Mission Control еженедельно проводится почти 50 тысяч миссий и подается более 230 тысяч отчетов.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров в ходе масштабного мероприятия Defense Tech Brave1 Advantage, передает Цензор.НЕТ.
Как работает Mission Control и для чего она нужна
По его словам, такие объемы информации позволяют в режиме реального времени оценивать эффективность использования беспилотных систем и принимать оперативные решения.
Министр пояснил, что система помогает видеть общую картину выполнения задач.
"Это проект, который позволяет нам в целом понимать, какое количество операций было проведено, сколько вылетов состоялось, каков жизненный цикл каждого дрона и какова его эффективность", — отметил Федоров.
- Mission Control дает возможность планировать миссии, рационально использовать ресурсы и частоты, а также видеть районы работы экипажей.
- Система охватывает основные задачи беспилотных подразделений, в частности разведку, поражение, минирование, логистику и эвакуацию. Она используется для координации действий различных подразделений.
"Вместо бумажных отчетов и таблиц командиры собирают всю необходимую информацию непосредственно в системе", — подытожил министр.
Ранее Федоров сообщил, что Кабинет Министров Украины утвердил прозрачный механизм экспорта отечественного вооружения и оборонных технологий.
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