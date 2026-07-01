Поражено 1180 вражеских целей: Федоров рассказал о двух этапах операции "Ашан"

В 2025 году украинские военные провели операцию "Ашан", уничтожив за несколько ночей более 800 единиц российской техники. В этом году операцию повторили.

Об этом рассказал министр обороны Украины Михаил Федоров, передает hromadske, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно об операции?

"Идея заключалась в том, что были разработаны специальные дроны. Благодаря правильной организации разведки и сбора информации на Delta были нанесены все объекты поражения: танки, БТРы, вся бронированная техника, артиллерия. За несколько ночей было уничтожено более 800 единиц техники противника, и затем полгода они не могли провести ни одного механизированного наступления. Эту операцию удалось повторить несколько недель назад, но с акцентом на артиллерию", — рассказал глава Минобороны.

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Второй этап операции

В рамках второго этапа операции "Арт.Ашан" подразделения Сил беспилотных систем нанесли скоординированные удары по позициям оккупантов на Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях.

Военным удалось поразить 231 цель, причем 171 из них была полностью уничтожена — это подтверждают данные объективного контроля и перехват разговоров врага.

Всего по итогам обоих этапов операции "Ашан" было поражено 1180 вражеских целей.

"Это о том, как можно находить интересные идеи, тестируя технологии. Наша команда тестировала один из дронов-бомбардировщиков, который залетает на 25–30 километров в ту сторону и возвращается. Мы пытались найти определенную цель, которая находилась именно в 25 километрах. Не нашли, и так долетели почти до 50 километров. У команды появилась идея: а что, если мы одновременно запустим такие бомбардировщики на такую глубину — а там россияне просто сидели на танке и курили сигареты — и запустим такое большое количество дронов, чтобы уничтожить технику, которую они подготовили. Как следствие, уничтожено более тысячи единиц техники за два этапа операции", — заявил Федоров.

Он добавил, что вследствие этой операции оккупанты на некоторое время снизили интенсивность боевых действий.

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