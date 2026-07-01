Более 1100 дронов и сотни позиций врага: бригада "Хартия" обнародовала результаты боевой работы за июнь

13-я бригада оперативного назначения "Хартия" Национальной гвардии Украины подвела итоги боевых действий на линии фронта за июнь 2026 года. В течение месяца подразделения бригады нанесли значительные потери личному составу, технике и логистическим возможностям российских оккупационных войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, особое внимание украинские защитники уделили противодействию беспилотной авиации противника и уничтожению его оборонительных сооружений.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Согласно официальному отчету пресс-службы подразделения, за июнь бойцам удалось нейтрализовать значительное количество воздушных целей и оборонительных узлов противника:

"Более 1100 уничтоженных и подавленных вражеских беспилотников, сотни пораженных укреплений, а также уничтоженная техника и пехота захватчиков - плоды боевой работы бригады "Хартия" в июне".

Смотрите: Аэроразведчики и операторы ударных БПЛА 13-й бригады НГУ "Хартия" уничтожили российский танк. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Аэроразведчики Lasar’s Group и артиллеристы разгромили 18 танков за одну спецоперацию: "По каждому танку прилетело". ВИДЕО