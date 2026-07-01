Более 1100 дронов и сотни позиций врага: бригада "Хартия" обнародовала результаты боевой работы за июнь
13-я бригада оперативного назначения "Хартия" Национальной гвардии Украины подвела итоги боевых действий на линии фронта за июнь 2026 года. В течение месяца подразделения бригады нанесли значительные потери личному составу, технике и логистическим возможностям российских оккупационных войск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, особое внимание украинские защитники уделили противодействию беспилотной авиации противника и уничтожению его оборонительных сооружений.
Согласно официальному отчету пресс-службы подразделения, за июнь бойцам удалось нейтрализовать значительное количество воздушных целей и оборонительных узлов противника:
"Более 1100 уничтоженных и подавленных вражеских беспилотников, сотни пораженных укреплений, а также уничтоженная техника и пехота захватчиков - плоды боевой работы бригады "Хартия" в июне".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль