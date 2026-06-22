Аэроразведчики Lasar’s Group и артиллеристы разгромили 18 танков за одну спецоперацию: "По каждому танку прилетело". ВИДЕО

Командир экипажа аэроразведки Lasar’s Group Национальной гвардии Украины с позывным "Доминик" рассказал о спецоперации, в ходе которой украинским военным удалось уничтожить 18 российских танков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, перед выполнением задания бойцы тщательно спланировали операцию и в течение длительного времени отслеживали маршруты передвижения вражеской бронетехники.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В операции принимали участие экипажи ударных беспилотников Lasar’s Group, а также артиллерийские подразделения союзных сил.

Благодаря координации действий по каждому танку противника был нанесен удар. Большую часть бронетехники оккупантов удалось уничтожить.

"И когда уже подключили и артиллерию, и наши бомбардировщики, и все эти 18 танков, можно сказать, что по каждому из них что-то прилетело", — рассказал командир аэроразведки "Доминик".

Кадры и подробности операции опубликованы в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Десантники 81-й бригады уничтожили 2 танка и склад боеприпасов оккупантов на Славянском направлении. ВИДЕО

Смотрите также: Дроны бригады "Спартан" поразили ряд военных грузовиков оккупантов на трассе Донецк-Мариуполь. ВИДЕО