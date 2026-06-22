Аеророзвідники Lasar’s Group та артилеристи розгромили 18 танків за одну спецоперацію: "По кожному танку прилетіло". ВIДЕО

Командир екіпажу аеророзвідки Lasar’s Group Національної гвардії України з позивним "Домінік" розповів про спецоперацію, під час якої українським військовим вдалося уразити 18 російських танків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, перед виконанням завдання бійці провели ретельне планування операції та тривалий час відстежували маршрути переміщення ворожої бронетехніки.

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В операції брали участь екіпажі ударних безпілотників Lasar’s Group, а також артилерійські підрозділи суміжних сил.

Завдяки координації дій по кожному танку противника було завдано удару. Більшість бронетехніки окупантів вдалося знищити.

"І коли вже підключили і артилерію, і наші бомбери, і ці всі 18 танків, можна сказати, що по кожному з них щось прилетіло", - розповів командир аеророзвідки "Домінік".

Кадри та подробиці операції оприлюднені у соцмережах.

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