Дрони бригади "Спартан" уразили низку військових вантажівок окупантів на трасі Донецьк-Маріуполь. ВIДЕО

Оператори дронів бригади НГУ "Спартан" завдали серії ударів по військовому транспорту російських окупантів на трасі Донецьк-Маріуполь.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах зафіксовано ураження кількох вантажівок противника, які рухалися однією з ключових логістичних артерій російських військ на тимчасово окупованій території.

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Також бійці додають, що навіть через значні затримки передачі сигналу це не завадило операторам безпілотників успішно навести дрони на російські машини та завдати точних ударів.

Зазначається, що російські пропагандисти вже скаржаться на атаки у так званому "глибокому тилу", тоді як українські підрозділи продовжують утримувати стратегічні маршрути окупантів під постійним вогневим контролем.

Кадри бойової роботи оприлюднила бригада НГУ "Спартан".

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