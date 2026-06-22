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Новини Відео Знищення російської техніки Бойові дії на Запорізькому напрямку
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Окупанти сховали "Панцир-С2" у підземному укритті, але оператори дронів ГУР спалили ЗРГК вщент. ВIДЕО

Безпілотник Департаменту активних дій ГУР МО України знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С2" на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час першої атаки російським військовим вдалося в останній момент відвести техніку від удару.

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Однак повторна атака українського безпілотника виявилася успішною. Окупанти намагалися сховати ЗРГК у підземному укритті, проте це не врятувало техніку від ураження.

У результаті удару російський "Панцир-С2" був знищений, а техніка вигоріла вщент.

Кадри бойової роботи спецпризначенців оприлюднили у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (22462) спецпризначенці (293) знищення (11184) Запорізька область (5301) дрони (8982) ЗРК (325) ГУР (971)
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Топ коментарі
+3
Отримайте у сраку і розпишіться!
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22.06.2026 18:41 Відповісти
+2
ахахахах !!цирк на дроти!! эта муйня создавалась против дронов в том числе!! она должна сбивать дроны а не прятаться от них!!
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22.06.2026 18:35 Відповісти
+2
Норм укриття.В кінці відео видко -коли горить панцирь то полум"я не розповсюджується.Все акуратно догорає в укритті максимально,вітер нічого не розносить навіть жаринка не вилітає.
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22.06.2026 18:46 Відповісти

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