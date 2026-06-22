Окупанти сховали "Панцир-С2" у підземному укритті, але оператори дронів ГУР спалили ЗРГК вщент. ВIДЕО
Безпілотник Департаменту активних дій ГУР МО України знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С2" на Запорізькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час першої атаки російським військовим вдалося в останній момент відвести техніку від удару.
Однак повторна атака українського безпілотника виявилася успішною. Окупанти намагалися сховати ЗРГК у підземному укритті, проте це не врятувало техніку від ураження.
У результаті удару російський "Панцир-С2" був знищений, а техніка вигоріла вщент.
Кадри бойової роботи спецпризначенців оприлюднили у соцмережах.
Топ коментарі
+3 Trevo Trow
показати весь коментар22.06.2026 18:41 Відповісти Посилання
+2 klark kent #502219
показати весь коментар22.06.2026 18:35 Відповісти Посилання
+2 Sav UA #551121
показати весь коментар22.06.2026 18:46 Відповісти Посилання
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