Окупанти сховали "Панцир-С2" у підземному укритті, але оператори дронів ГУР спалили ЗРГК вщент. ВIДЕО

Безпілотник Департаменту активних дій ГУР МО України знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С2" на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час першої атаки російським військовим вдалося в останній момент відвести техніку від удару.

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Однак повторна атака українського безпілотника виявилася успішною. Окупанти намагалися сховати ЗРГК у підземному укритті, проте це не врятувало техніку від ураження.

У результаті удару російський "Панцир-С2" був знищений, а техніка вигоріла вщент.

Кадри бойової роботи спецпризначенців оприлюднили у соцмережах.

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