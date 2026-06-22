Пілоти винищувачів МіГ-29 уразили пункт управління російських БпЛА разом з особовим складом. ВIДЕО

Пілоти Повітряних сил України завдали авіаудару по ворожому пункту управління БпЛА на одному з напрямків фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадрами бойової роботи поділився один з українських льотчиків у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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На оприлюдненому відео екіпажі винищувачів МіГ-29 завдають влучного удару авіабомбами по будівлі, яку російські військові використовували як пункт управління БпЛА.

У результаті ураження будівлю було знищено разом з особовим складом противника, який перебував усередині.

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