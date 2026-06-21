Дронарі 422-го полку LUFTWAFFE спалили вантажівки "Wildberries", які використовувалися для логістики армії РФ. ВIДЕО
У мережі опублікували кадри спалених ударами дронів вантажівок російського маркетплейсу "Wildberries" у тимчасово окупованому Приморську Запорізької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ураження ворожого транспорту здійснили оператори 422-го окремого полку безпілотних систем LUFTWAFFE.
На кадрах зафіксовано декілька знищених транспортних засобів на узбіччі, які переміщувалися під виглядом найбільшого російського онлайн-ритейлера "Wildberries".
Також у полку зазначають, що українські дрони уразили вантажівки, які використовувалися для логістичного забезпечення армії РФ та були замасковані під транспорт маркетплейсу.
При цьому додається, що жоден цивільний не постраждав.
Топ коментарі
+5 Владислав Сварчевський
показати весь коментар21.06.2026 17:20 Відповісти Посилання
+5 Псамметих II
показати весь коментар21.06.2026 17:21 Відповісти Посилання
+5 Яр Холодний
показати весь коментар21.06.2026 17:39 Відповісти Посилання
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