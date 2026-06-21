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Новини Відео Оператори дронів Удари по логістиці РФ
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Дронарі 422-го полку LUFTWAFFE спалили вантажівки "Wildberries", які використовувалися для логістики армії РФ. ВIДЕО

У мережі опублікували кадри спалених ударами дронів вантажівок російського маркетплейсу "Wildberries" у тимчасово окупованому Приморську Запорізької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ураження ворожого транспорту здійснили оператори 422-го окремого полку безпілотних систем LUFTWAFFE.

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На кадрах зафіксовано декілька знищених транспортних засобів на узбіччі, які переміщувалися під виглядом найбільшого російського онлайн-ритейлера "Wildberries".

Також у полку зазначають, що українські дрони уразили вантажівки, які використовувалися для логістичного забезпечення армії РФ та були замасковані під транспорт маркетплейсу.

При цьому додається, що жоден цивільний не постраждав.

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Автор: 

знищення (10392) Запорізька область (5000) логістика (149) дрони (8499) Сили безпілотних систем (540) Бердянський район (32) Приморськ (5)
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Топ коментарі
+5
Поляків ЛЮФТВАФФЕ не бентежить?
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21.06.2026 17:20 Відповісти
+5
та навіть якщо ці траки перевозили речі для цивільних, їх все потрібно спалювати - як помста за НП.
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21.06.2026 17:21 Відповісти
+5
Ти ба - який "прудкий" кацап... Устиг фуру відчепить, і тягач відігнать, щоб не згорів...
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21.06.2026 17:39 Відповісти

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