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Новости Видео Операторы дронов Удары по логистике РФ
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Дронщики 422-го полка LUFTWAFFE сожгли грузовики "Wildberries", которые использовались для логистики армии РФ. ВИДЕО

В сети появились кадры сгоревших вследствие ударов дронов грузовиков российского маркетплейса "Wildberries" во временно оккупированном Приморске Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, поражение вражеского транспорта осуществили операторы 422-го отдельного полка беспилотных систем LUFTWAFFE.

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На кадрах запечатлены несколько уничтоженных транспортных средств на обочине, которые передвигались под видом крупнейшего российского онлайн-ритейлера "Wildberries".

Также в полку отмечают, что украинские дроны поразили грузовики, которые использовались для логистического обеспечения армии РФ и были замаскированы под транспорт маркетплейса.

При этом добавляется, что ни один мирный житель не пострадал.

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Автор: 

уничтожение (10073) Запорожская область (4474) логистика (117) дроны (7421) Силы беспилотных систем (533) Бердянский район (31) Бердянськ (4)
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Топ комментарии
+4
Поляків ЛЮФТВАФФЕ не бентежить?
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21.06.2026 17:20 Ответить
+4
та навіть якщо ці траки перевозили речі для цивільних, їх все потрібно спалювати - як помста за НП.
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21.06.2026 17:21 Ответить
+4
Ти ба - який "прудкий" кацап... Устиг фуру відчепить, і тягач відігнать, щоб не згорів...
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21.06.2026 17:39 Ответить

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