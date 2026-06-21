Дронщики 422-го полка LUFTWAFFE сожгли грузовики "Wildberries", которые использовались для логистики армии РФ. ВИДЕО
В сети появились кадры сгоревших вследствие ударов дронов грузовиков российского маркетплейса "Wildberries" во временно оккупированном Приморске Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, поражение вражеского транспорта осуществили операторы 422-го отдельного полка беспилотных систем LUFTWAFFE.
На кадрах запечатлены несколько уничтоженных транспортных средств на обочине, которые передвигались под видом крупнейшего российского онлайн-ритейлера "Wildberries".
Также в полку отмечают, что украинские дроны поразили грузовики, которые использовались для логистического обеспечения армии РФ и были замаскированы под транспорт маркетплейса.
При этом добавляется, что ни один мирный житель не пострадал.
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