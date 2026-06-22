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Абсолютний рекорд України: екіпаж батальйону "SIRIUS" за добу знищив 61 російський безпілотник "Молнія". ВIДЕО

Воїни Сил оборони України встановили новий історичний рекорд із протидії ворожим безпілотним літальним апаратам у повітрі. Впродовж лише однієї світлої пори доби один екіпаж українських пілотів-перехоплювачів зумів повністю ліквідувати понад шість десятків російських ударних БПЛА типу "Молнія".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей неймовірний результат продемонстрували бійці батальйону безпілотних систем SIRIUS у складі 118-ї окремої механізованої бригади.

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Українські військові продемонстрували найвищу майстерність та феноменальну інтенсивність бойової роботи, "приземливши" за день 61 ворожу "Молнію". Цим результатом захисники не просто вдвічі перевершили власний попередній успіх, а й підняли планку ефективності для всіх Сил оборони України.

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Автор: 

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Топ коментарі
+3
СУПЕР!!!!!!!
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22.06.2026 14:36 Відповісти

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