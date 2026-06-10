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Новий рекорд: Українські пілоти збили перші 500 цілей, керуючи перехоплювачами Sting дистанційно

Індустрія дронів

Hornet Vision Ctrl

Українські пілоти менш ніж за три місяці збили понад 500 повітряних цілей за допомогою технології дистанційного керування дронами-перехоплювачами Hornet Vision Ctrl, розробленої інженерами компанії "Дикі Шершні".

Про це проєкту "Індустрія дронів" на Цензор.НЕТ повідомили в компанії.

Нова технологія стала на озброєння провідних підрозділів Сил оборони лише у березні та вже довела свою ефективність.

Зокрема, дистанційне збиття 168 цілей перехоплювачами Sting підтверджено на Одеському напрямку, ще 269 знищених цілей зафіксовано на Київському напрямку, решта – на інших ділянках. Зокрема Hornet Vision Ctrl допомагає українським пілотам збивати реактивні "шахеди".

"Масштабування Hornet Vision Ctrl триває, невдовзі екіпажі "малої ППО" отримають ще більше таких систем, що дозволить вивести боротьбу з ворожими дронами на новий рівень", – розповіли в "Диких Шершнях".

Про Hornet Vision Ctrl

Українська MilTech-компанія "Дикі Шершні" офіційно представила технологію дистанційного керування дронами-перехоплювачами Hornet Vision Ctrl у березні 2026 року. Це частина екосистеми Hornet Vision – інноваційного комплексу, який забезпечує високу якість передачі відео, низьку затримку сигналу та надійний зв’язок на великих відстанях, що важливо для дистанційного управління перехоплювачами.

Вже у квітні українські пілоти підтвердили ефективність Hornet Vision Ctrl у бойових умовах, вперше знищивши ворожі цілі на відстані понад 500 км, та продемонстрували ефективне керування дроном-перехоплювачем Sting з-за меж країни на відстані близько 2000 км.

Наразі триває розгортання Hornet Vision Ctrl, це відкриває можливість дистанційно керувати дронами, які запускатимуть з платформ наземного, морського та повітряного базування.

Заснована навесні 2023 року як волонтерська ініціатива, у перші роки свого існування спільнота "Дикі Шершні" залучала для розробки та масштабування виробництва безпілотників донати та кошти благодійних фондів. Зокрема, технологія Hornet Vision Ctrl була розроблена за підтримки "Спільноти Стерненка" в межах проєкту "Шахедоріз".

Довідка

"Дикі Шершні" (Wild Hornets) – українська MilTech-компанія, яка займається розробкою і виробництвом безпілотних систем.

"Дикі Шершні" стояли біля витоків застосування FPV-дронів у бойових цілях і розробили найефективніший швидкісний дрон-перехоплювач Sting для знищення ворожих безпілотників-камікадзе типу "шахед". Його поява фактично сформувала нішу дронів-перехоплювачів в Україні.

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Зараз вироблені компанією дрони використовують понад 100 підрозділів Сил оборони: ЗСУ, Нацгвардії, Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міноборони, Повітряних Сил та Держприкордонної служби.

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