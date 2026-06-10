Новий рекорд: Українські пілоти збили перші 500 цілей, керуючи перехоплювачами Sting дистанційно

Індустрія дронів

Українські пілоти менш ніж за три місяці збили понад 500 повітряних цілей за допомогою технології дистанційного керування дронами-перехоплювачами Hornet Vision Ctrl, розробленої інженерами компанії "Дикі Шершні".

Про це проєкту "Індустрія дронів" на Цензор.НЕТ повідомили в компанії.

Нова технологія стала на озброєння провідних підрозділів Сил оборони лише у березні та вже довела свою ефективність.

Зокрема, дистанційне збиття 168 цілей перехоплювачами Sting підтверджено на Одеському напрямку, ще 269 знищених цілей зафіксовано на Київському напрямку, решта – на інших ділянках. Зокрема Hornet Vision Ctrl допомагає українським пілотам збивати реактивні "шахеди".

"Масштабування Hornet Vision Ctrl триває, невдовзі екіпажі "малої ППО" отримають ще більше таких систем, що дозволить вивести боротьбу з ворожими дронами на новий рівень", – розповіли в "Диких Шершнях".

Про Hornet Vision Ctrl

Українська MilTech-компанія "Дикі Шершні" офіційно представила технологію дистанційного керування дронами-перехоплювачами Hornet Vision Ctrl у березні 2026 року. Це частина екосистеми Hornet Vision – інноваційного комплексу, який забезпечує високу якість передачі відео, низьку затримку сигналу та надійний зв’язок на великих відстанях, що важливо для дистанційного управління перехоплювачами.

Вже у квітні українські пілоти підтвердили ефективність Hornet Vision Ctrl у бойових умовах, вперше знищивши ворожі цілі на відстані понад 500 км, та продемонстрували ефективне керування дроном-перехоплювачем Sting з-за меж країни на відстані близько 2000 км.

Наразі триває розгортання Hornet Vision Ctrl, це відкриває можливість дистанційно керувати дронами, які запускатимуть з платформ наземного, морського та повітряного базування.

Заснована навесні 2023 року як волонтерська ініціатива, у перші роки свого існування спільнота "Дикі Шершні" залучала для розробки та масштабування виробництва безпілотників донати та кошти благодійних фондів. Зокрема, технологія Hornet Vision Ctrl була розроблена за підтримки "Спільноти Стерненка" в межах проєкту "Шахедоріз".

Довідка

"Дикі Шершні" (Wild Hornets) – українська MilTech-компанія, яка займається розробкою і виробництвом безпілотних систем.

"Дикі Шершні" стояли біля витоків застосування FPV-дронів у бойових цілях і розробили найефективніший швидкісний дрон-перехоплювач Sting для знищення ворожих безпілотників-камікадзе типу "шахед". Його поява фактично сформувала нішу дронів-перехоплювачів в Україні.

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Зараз вироблені компанією дрони використовують понад 100 підрозділів Сил оборони: ЗСУ, Нацгвардії, Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міноборони, Повітряних Сил та Держприкордонної служби.