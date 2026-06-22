Абсолютный рекорд Украины: экипаж батальона "SIRIUS" за сутки уничтожил 61 российский беспилотник "Молния". ВИДЕО

Воины Сил обороны Украины установили новый исторический рекорд по противодействию вражеским беспилотным летательным аппаратам в воздухе. Всего за одно дневное время суток один экипаж украинских пилотов-перехватчиков сумел полностью уничтожить более шести десятков российских ударных БПЛА типа "Молния".

Как сообщает Цензор.НЕТ, этот невероятный результат продемонстрировали бойцы батальона беспилотных систем SIRIUS в составе 118-й отдельной механизированной бригады.

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Украинские военные продемонстрировали высочайшее мастерство и феноменальную интенсивность боевой работы, "посадив" за день 61 вражескую "Молнию". Этим результатом защитники не просто вдвое превзошли свой предыдущий успех, но и подняли планку эффективности для всех Сил обороны Украины.

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