Пилоты истребителей МиГ-29 поразили пункт управления российских БПЛА вместе с личным составом. ВИДЕО
Пилоты Воздушных сил Украины нанесли авиаудар по вражескому пункту управления БПЛА на одном из направлений фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадрами боевых действий поделился один из украинских летчиков в своём Telegram-канале "Подсолнух".
На опубликованном видео экипажи истребителей МиГ-29 наносят точный удар авиабомбами по зданию, которое российские военные использовали в качестве пункта управления БПЛА.
В результате удара здание было уничтожено вместе с личным составом противника, находившимся внутри.
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