Пилоты истребителей МиГ-29 поразили пункт управления российских БПЛА вместе с личным составом. ВИДЕО

Пилоты Воздушных сил Украины нанесли авиаудар по вражескому пункту управления БПЛА на одном из направлений фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадрами боевых действий поделился один из украинских летчиков в своём Telegram-канале "Подсолнух".

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На опубликованном видео экипажи истребителей МиГ-29 наносят точный удар авиабомбами по зданию, которое российские военные использовали в качестве пункта управления БПЛА.

В результате удара здание было уничтожено вместе с личным составом противника, находившимся внутри.

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