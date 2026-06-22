Оккупанты спрятали "Панцирь-С2" в подземном укрытии, но операторы дронов ГУР полностью уничтожили ЗРГК. ВИДЕО

Беспилотник Департамента активных действий ГУР МО Украины уничтожил российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2" на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время первой атаки российским военным удалось в последний момент отвести технику от удара.

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Однако повторная атака украинского беспилотника оказалась успешной. Оккупанты пытались спрятать ЗРГК в подземном укрытии, однако это не спасло технику от поражения.

Вследствие удара российский "Панцирь-С2" был уничтожен, а техника сгорела дотла.

Кадры боевой работы спецназовцев обнародовали в соцсетях.

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