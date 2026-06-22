Оккупанты спрятали "Панцирь-С2" в подземном укрытии, но операторы дронов ГУР полностью уничтожили ЗРГК. ВИДЕО
Беспилотник Департамента активных действий ГУР МО Украины уничтожил российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2" на Запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время первой атаки российским военным удалось в последний момент отвести технику от удара.
Однако повторная атака украинского беспилотника оказалась успешной. Оккупанты пытались спрятать ЗРГК в подземном укрытии, однако это не спасло технику от поражения.
Вследствие удара российский "Панцирь-С2" был уничтожен, а техника сгорела дотла.
Кадры боевой работы спецназовцев обнародовали в соцсетях.
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+3 Trevo Trow
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+2 klark kent #502219
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+2 Sav UA #551121
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