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Новости Видео Уничтожение российской техники Боевіе действия на Запорожье
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Оккупанты спрятали "Панцирь-С2" в подземном укрытии, но операторы дронов ГУР полностью уничтожили ЗРГК. ВИДЕО

Беспилотник Департамента активных действий ГУР МО Украины уничтожил российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2" на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время первой атаки российским военным удалось в последний момент отвести технику от удара.

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Однако повторная атака украинского беспилотника оказалась успешной. Оккупанты пытались спрятать ЗРГК в подземном укрытии, однако это не спасло технику от поражения.

Вследствие удара российский "Панцирь-С2" был уничтожен, а техника сгорела дотла.

Кадры боевой работы спецназовцев обнародовали в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (24308) спецназ (690) уничтожение (10864) Запорожская область (4922) дроны (8260) ЗРК (321) ГУР (940)
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Топ комментарии
+3
Отримайте у сраку і розпишіться!
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22.06.2026 18:41 Ответить
+2
ахахахах !!цирк на дроти!! эта муйня создавалась против дронов в том числе!! она должна сбивать дроны а не прятаться от них!!
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22.06.2026 18:35 Ответить
+2
Норм укриття.В кінці відео видко -коли горить панцирь то полум"я не розповсюджується.Все акуратно догорає в укритті максимально,вітер нічого не розносить навіть жаринка не вилітає.
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22.06.2026 18:46 Ответить

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