Дроны бригады "Спартан" поразили ряд военных грузовиков оккупантов на трассе Донецк-Мариуполь. ВИДЕО
Операторы дронов бригады НГУ "Спартан" нанесли серию ударов по военному транспорту российских оккупантов на трассе Донецк—Мариуполь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах зафиксировано поражение нескольких грузовиков противника, которые двигались по одной из ключевых логистических артерий российских войск на временно оккупированной территории.
Также бойцы добавляют, что даже несмотря на значительные задержки в передаче сигнала, это не помешало операторам беспилотников успешно навести дроны на российские машины и нанести точные удары.
Отмечается, что российские пропагандисты уже жалуются на атаки в так называемом "глубоком тылу", тогда как украинские подразделения продолжают удерживать стратегические маршруты оккупантов под постоянным огневым контролем.
Кадры боевых действий обнародовала бригада НГУ "Спартан".
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