Десантники 81-ї бригади знищили 2 танки та склад боєприпасів окупантів на Слов’янському напрямку. ВIДЕО

Підрозділи безпілотних систем 81-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу ДШВ знищили два російські танки та склад боєприпасів на Слов’янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник продовжує накопичувати та розміщувати свої засоби ураження у смузі відповідальності 81-ї бригади, а також намагається евакуювати техніку, пошкоджену під час невдалих механізованих штурмів.

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Завдяки злагодженій роботі підрозділів аеророзвідки та безпілотних систем українські військові своєчасно виявляють і знищують техніку противника, яка потрапляє до зони ураження Слобожанських десантників.

Протягом тижня бійцям вдалося знищити дві одиниці важкої броньованої техніки, а також склад боєприпасів окупантів.

Ситуація на Слов’янському напрямку

У бригаді зазначають, що ситуація в районі оборони залишається складною. Окрім спроб просування за підтримки важкої та легкої техніки, ворог постійно намагається інфільтруватися у міжпозиційний простір, накопичує артилерію та безпілотники поблизу тимчасово окупованих населених пунктів, а також продовжує завдавати ударів і дистанційно мінувати логістичні маршрути.

На оприлюдненому відео зафіксовано знищення російських танків та складу боєприпасів підрозділами БпС 81-ї ОАеМБр 7-го корпусу ДШВ на Слов’янському напрямку.

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