Десантники 81-й бригады уничтожили 2 танка и склад боеприпасов оккупантов на Славянском направлении. ВИДЕО

Подразделения беспилотных систем 81-й отдельной аэромобильной бригады 7-го корпуса ДШВ уничтожили два российских танка и склад боеприпасов на Славянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник продолжает накапливать и размещать свои средства поражения в зоне ответственности 81-й бригады, а также пытается эвакуировать технику, поврежденную во время неудачных механизированных штурмов.

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Благодаря слаженной работе подразделений аэроразведки и беспилотных систем украинские военные своевременно обнаруживают и уничтожают технику противника, попадающую в зону поражения Слобожанских десантников.

В течение недели бойцам удалось уничтожить две единицы тяжёлой бронированной техники, а также склад боеприпасов оккупантов.

Ситуация на Славянском направлении

В бригаде отмечают, что ситуация в районе обороны остается сложной. Помимо попыток продвижения при поддержке тяжелой и легкой техники, враг постоянно пытается проникнуть в межпозиционное пространство, накапливает артиллерию и беспилотники вблизи временно оккупированных населенных пунктов, а также продолжает наносить удары и дистанционно минировать логистические маршруты.

На обнародованном видео запечатлено уничтожение российских танков и склада боеприпасов подразделениями БпС 81-й ОАеМБр 7-го корпуса ДШВ на Славянском направлении.

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