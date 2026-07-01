Понад 1100 дронів та сотні позицій ворога: бригада "Хартія" оприлюднила результати бойової роботи за червень. ВIДЕО
13-та бригада оперативного призначення "Хартія" Національної гвардії України підбила підсумки бойової роботи на лінії фронту за червень 2026 року. Протягом місяця підрозділи бригади завдали значних втрат особовому складу, техніці та логістичним спроможностям російських окупаційних військ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, особливу увагу українські захисники приділили протидії безпілотній авіації противника та руйнуванню його оборонних споруд.
Згідно з офіційним звітом пресслужби підрозділу, за червневий період бійцям вдалося нейтралізувати значну кількість повітряних цілей та оборонних вузлів ворога:
"Понад 1100 знищених і подавлених ворожих безпілотників, сотні уражених фортифікацій, а також знищена техніка та піхота загарбників – плоди бойової роботи бригади "Хартія" у червні".
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