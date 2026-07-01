Уражено 1180 ворожих цілей: Федоров розповів про два етапи операції "Ашан"

У 2025 році українські військові провели операцію "Ашан", знищивши за кілька ночей понад 800 одиниць російської техніки. Цьогоріч операцію повторили.

Про це розповів міністр оборони України Михайло Федоров, передає hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про операцію?

"Ідея полягала в тому, що були розроблені спеціальні дрони. Завдяки правильній організації розвідки й збору інформації на Delta були нанесені всі об'єкти ураження: танки, БТРи, вся броньова техніка, артилерія. За кілька ночей було знищено понад 800 одиниць техніки ворога і потім пів року вони не могли зробити жодного механізованого наступу. Цю операцію вдалося повторити кілька тижнів тому, але з акцентом на артилерію", - розповів глава Міноборони.

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Другий етап операції

У межах другого етапу операції "Арт.Ашан" підрозділи Сил безпілотних систем завдали скоординованих ударів по позиціях окупантів на Донецькому, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Військовим вдалося уразити 231 ціль, причому 171 з них було повністю знищено — це підтверджують дані об'єктивного контролю та перехоплення розмов ворога.

Загалом за підсумками обох етапів операції "Ашан" було уражено 1180 ворожих цілей.

"Це про те, як можна знаходити цікаві ідеї, тестуючи технології. Наша команда тестувала один із дронів-бомберів, який залітає на 25-30 кілометрів у той бік і повертається. Ми намагалися знайти певну ціль, яка була саме за 25 кілометрів. Не знайшли, і так долетіли майже до 50 кілометрів. У команди з’явилася ідея: що якщо ми одночасно запустимо такі бомбери на таку глибину — а там росіяни просто на танку сиділи й курили цигарки — і запустимо таку велику кількість дронів, щоб знищити техніку, яка в них була підготовлена. Як результат — знищено більш як тисячу одиниць техніки за два етапи операції", - заявив Федоров.

Він додав, що внаслідок цієї операції окупанти знизили інтенсивність на деякий період.

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