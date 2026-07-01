Щотижня через систему дронів проводять близько 50 тисяч місій, - Федоров

Індустрія дронів

Через систему управління безпілотними підрозділами Mission Control щотижня проводять майже 50 тисяч місій і подають понад 230 тисяч звітів.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров під час масштабної Defense Tech-події Brave1 Advantage, передає Цензор.НЕТ.

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Як працює Mission Control і для чого вона потрібна

За його словами, такі обсяги інформації дають змогу в режимі реального часу оцінювати ефективність використання безпілотних систем і ухвалювати оперативні рішення.

Міністр пояснив, що система допомагає бачити загальну картину виконання завдань.

"Це проєкт, який дозволяє нам розуміти в цілому, яка була кількість операцій, яка була кількість вильотів, який життєвий цикл кожного дрона, яка його ефективність", — зазначив Федоров.

Mission Control дає можливість планувати місії, раціонально використовувати ресурси і частоти, а також бачити райони роботи екіпажів.

Система охоплює основні завдання безпілотних підрозділів, зокрема розвідку, ураження, мінування, логістику та евакуацію. Вона використовується для координації дій різних підрозділів.

"Замість паперових звітів і таблиць командири збирають всю необхідну інформацію безпосередньо в системі", — підсумував міністр.

Раніше Федоров повідомив, що Кабінет Міністрів України затвердив прозорий механізм експорту вітчизняного озброєння та оборонних технологій.

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