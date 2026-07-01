Україна тестує лазерні системи ППО та нарощує виробництво дронів, - Федоров
Індустрія дронів
Україна переходить до нового етапу розвитку протиповітряної оборони. Уже випробовуються лазерні системи, а дрони-перехоплювачі демонструють зростання ефективності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров під час Defense Tech-події Brave1 Advantage, пише РБК-Україна.
Лазерні системи ППО вже проходять випробування
"Ми вже тестуємо лазер і вже є певні результати. Поки багато не комунікуємо, але напрямок активно рухається", — сказав Михайло Федоров.
За його словами, розробки перебувають на етапі випробувань, але напрямок активно розвивається.
Дрони-перехоплювачі та нові оборонні розробки
Федоров повідомив, що лише у травні українські дрони-перехоплювачі знищили майже 7 тисяч російських безпілотників типу "Шахед" і "Гербера". Під час однієї з масованих атак близько 75% ударних дронів було збито саме цими засобами.
Також, за його словами, під час останньої атаки на Київ українські сили збили 95% ворожих безпілотників.
"Це може звучати як футуристичні проєкти, але через рік це вже не буде новиною. Ми будемо над цим працювати", — наголосив міністр.
Він зазначив, що Міністерство оборони оголосило тендер на закупівлю 150 тисяч безпілотників, частина з яких належить до класу Middle Strike. Окремо триває робота над дешевими крилатими ракетами з використанням штучного інтелекту.
Також в Україні тестують близько десяти компаній, які розробляють недорогі ракети для перехоплення дронів. Паралельно ведуться роботи над системами протидії балістичним ракетам і керованим авіабомбам.
Окремо розвиваються міжнародні оборонні проєкти у форматі Drone Deal, які передбачають постачання озброєння, передачу технологій і спільні розробки. Наразі до співпраці вже долучилися близько 20 країн.
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