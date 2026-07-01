Україна почала застосовувати на фронті власні керовані авіабомби, - Федоров

Збройні Сили України розпочали бойове застосування керованих авіаційних бомб (КАБ) власного виробництва. До постачання на фронт залучено продукцію двох українських розробників із восьми.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров під час заходу Brave1 Advantage, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Мілітарний".

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Різні вагові категорії та принципи роботи

Федоров заявив, що шлях до максимальної ефективності нових авіабомб у реальних бойових умовах є тривалим і складним, проте наявна статистика вже демонструє високий потенціал українського ВПК.

Він наголосив, що статистика уражень та результативність роботи вітчизняних КАБів на етапі випробувань "приємно вражає". Зараз розробка ведеться за командним принципом — створюються засоби у різних вагових категоріях, з різними тактико-технічними характеристиками та принципами роботи.

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Фінансування інновацій: формула "80/20"

Поява українських розумних бомб стала можливою завдяки зміні підходів до розподілу державних коштів у межах ширшої стратегії технологічних інновацій оборонного кластера Brave1.

За словами Федорова, зараз впроваджено процедуру "80/20", де 20% бюджету спрямовують саме на інноваційні засоби. Усі новинки проходять прискорене тестування через спеціалізовані полігони перед відправкою у зону бойових дій.

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Що відомо про українську керовану авіабомбу

У травні стало відомо про створення першої української керованої авіаційної бомби "Вирівнювач". Розробка тривала 17 місяців і була створена учасником оборонного хабу Brave1.

Бомба призначена для ураження укріплень, командних пунктів та інших військових об'єктів противника. Вона оснащена бойовою частиною масою 250 кілограмів та здатна вражати цілі на відстані у десятки кілометрів від місця запуску.

За інформацією розробників, конструкція боєприпасу була повністю створена українськими фахівцями з нуля.

Міністерство оборони вже закупило першу експериментальну партію українських КАБів.

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