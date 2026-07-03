Україна здатна довгостроково перевищити РФ за обсягами виробництва технологічної зброї, - Зеленський після Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів 3 липня засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, присвячене нарощуванню внутрішнього оборонно-промислового комплексу та перегляду ракетної програми для максимального тиску на Росію.

Про це президент повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Українська зброя

"Важливе досягнення нашої держави й наших виробників зброї: Україна вийшла на здатність виробляти такий обсяг технологічних видів зброї, який може довгостроково перевищити російські спроможності. Сьогодні саме цьому ми приділили найбільшу увагу. І говорили також із самими виробниками про те, що потрібно від держави, від адміністративних рішень, від фінансування, щоб максимально збільшити всі типи українських спроможностей і забезпечити глибокі формати тиску на Росію, її спроможності на фронті, а також на її здатність затягувати війну.

Це стосується передусім українських дронів усіх типів, НРК, нашої ракетної програми, засобів РЕБ, військової техніки. Ця сьогоднішня наша розмова за участі виробників зброї була продовженням на найвищому рівні ухвалення воєнних рішень обговорень, які відбувалися на майданчику РНБО, парламенту та Міністерства оборони протягом попередніх тижнів", - розповів Зеленський.

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Іноземні інвестиції в українські заводи

Міністерству закордонних справ та Міністерству оборони поставлено завдання — зосередитися на перемовинах із міжнародними партнерами для залучення додаткового фінансування безпосередньо в українські зброярські компанії.

"Очікую конкретних результатів – домовленостей із партнерами. Інвестиції в українське виробництво – це інвестиції у примус Росії до миру, і партнери мають це відчувати як наше спільне з ними досягнення", - пояснив президент.

Далекобійні санкції та тиск на суспільство РФ

За словами Зеленського, аналіз виконання плану українських далекобійних санкцій та санкцій середньої дальності довів свою високу ефективність. Глава держави наголосив, що обмеження військового потенціалу Кремля напряму пов'язане з тим, наскільки глибоко пересічні російські соціальні групи починають відчувати вплив війни на власне повсякденне життя. Україна планує планомірно підвищувати "ціну окупації" для загарбників та перекривати фінансові джерела Кремля.

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Українська балістика та антибалістичний щит

"Я вдячний усім нашим фахівцям, які розвивають нашу ракетну програму та працюють, зокрема, на виробництво ефективної української балістики та антибалістичної системи. Сьогодні ми провели фактично ревізію спроможностей і визначили кроки, які прискорять виробництво, випробування та застосування", - розповів Зеленський.

Пріоритет на найближчі дні — ППО

Окремим блоком Ставки став аналіз термінів та обсягів постачання систем протиповітряної оборони та ракет до них, які потрібні українським містам для відбиття щоденного масованого терору. Зеленський анонсував, що найближчими днями протиповітряний захист стане абсолютним пріоритетом для всієї дипломатичної команди України на всіх міжнародних зустрічах.

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