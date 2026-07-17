Зеленский анонсировал специальное заседание Ставки с участием военных и производителей вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении специального заседания Ставки Верховного главнокомандующего, к которому впервые будут привлечены не только военное командование, но и основные производители вооружения и техники, необходимой на фронте.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал президента, к работе Штаба присоединятся командиры корпусов и представители предприятий, обеспечивающих украинскую армию оружием и другими необходимыми средствами.

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Перед принятием этого решения Зеленский заслушал доклады командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, командира 1-го корпуса Национальной гвардии "Азов" Дениса Прокопенко, командира 2-го корпуса НГУ "Хартия" Игоря Оболенского, заместителя командующего Десантно-штурмовыми войсками Андрея Ткачука и исполняющего обязанности командира 19-го армейского корпуса оперативного командования "Юг" Валерия Скреда.

По словам президента, основное внимание во время совещания уделили ситуации на фронте, уничтожению сил противника и обеспечению боевых подразделений.

Отдельно обсудили необходимость наращивания поставок беспилотников, способных работать на оперативной глубине, а также проблемы производства и обеспечения войск дронами на оптоволокне.

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Зеленский также сообщил, что программа справедливого распределения личного состава между боевыми бригадами, действующая с декабря прошлого года, будет продолжена.

Кроме того, президент поручил распространить на другие подразделения опыт бригады "Хартия" по привлечению иностранных добровольцев к защите Украины.

Отдельной темой беседы с командиром "Азова" Денисом Прокопенко стал обмен военнопленными.

"Благодарен командиру "Азова" за особое внимание к процессу обменов и судьбе наших пленных: будут даны соответствующие поручения на основе того, о чем говорили сегодня", — отметил Владимир Зеленский.

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