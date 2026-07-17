Зеленський анонсував спеціальне засідання Ставки за участю військових і виробників озброєння

Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення спеціального засідання Ставки Верховного головнокомандувача, до якого вперше залучать не лише військове командування, а й основних виробників озброєння та техніки, необхідної на фронті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента, до роботи Ставки долучаться командири корпусів і представники підприємств, які забезпечують українське військо зброєю та іншими необхідними засобами.

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Перед ухваленням цього рішення Зеленський заслухав доповіді командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, командира 1-го корпусу Національної гвардії "Азов" Дениса Прокопенка, командира 2-го корпусу НГУ "Хартія" Ігоря Оболєнського, заступника командувача Десантно-штурмових військ Андрія Ткачука та виконувача обов'язків командира 19-го армійського корпусу оперативного командування "Південь" Валерія Скреда.

За словами президента, основну увагу під час наради приділили ситуації на фронті, знищенню сил противника та забезпеченню бойових підрозділів.

Окремо обговорили необхідність нарощування постачання безпілотників, здатних працювати на оперативній глибині, а також проблеми виробництва й забезпечення військ дронами на оптоволокні.

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Зеленський також повідомив, що програма справедливого розподілу особового складу між бойовими бригадами, яка діє з грудня минулого року, продовжить працювати.

Крім того, президент доручив поширити на інші підрозділи досвід бригади "Хартія" із залучення іноземних добровольців до захисту України.

Окремою темою розмови з командиром "Азова" Денисом Прокопенком став обмін військовополоненими.

"Вдячний командиру "Азова" за особливу увагу до процесу обмінів та долі наших полонених: будуть відповідні доручення на основі того, про що говорили сьогодні", – зазначив Володимир Зеленський.

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