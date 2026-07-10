Украина сможет закупать британское оружие за счет кредита ЕС в размере 90 млрд евро, - Bloomberg

Украина может получить возможность потратить часть 90-миллиардного кредита Европейского Союза на закупку вооружения у британских компаний. Соответствующей договоренности ЕС и Великобритания могут достичь уже в ближайшие дни.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, передает Цензор.НЕТ.

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По информации агентства, соглашение откроет британским оборонным компаниям доступ к оборонной части кредитной программы ЕС для Украины на 2026–2027 годы. Общий объем кредита составляет €90 млрд, из которых €60 млрд предусмотрены именно на закупку вооружения.

По словам собеседников Bloomberg, о достижении соглашения могут объявить уже на следующей неделе во время встречи возглавляемой Великобританией и Францией "коалиции решительных" в Париже. В мероприятии также примет участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Правительство Великобритании пока не прокомментировало эту информацию, а в Еврокомиссии от комментариев отказались.

Как отмечает агентство, фиксированной платы за доступ британских компаний к программе не предусмотрено. Вместо этого Лондон будет вносить финансовые взносы по мере того, как Украина будет использовать кредитные средства для закупки вооружения у британских производителей. Размер взносов будет определяться стоимостью каждого контракта и связанными с ним процентными расходами.

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Bloomberg отмечает, что это соглашение считается компромиссным шагом после того, как ЕС и Великобритания не смогли договориться об участии Лондона в оборонном фонде SAFE объемом 150 млрд евро. Тогда переговоры зашли в тупик из-за требований Евросоюза относительно платы за доступ к программе. В то же время переговоры о кредите для Украины продвигались значительно быстрее, в частности благодаря настойчивой позиции Нидерландов, которые призывали как можно скорее заключить соответствующее соглашение.

По данным агентства, европейские дипломаты считают, что в последние месяцы Украина получила тактическое преимущество над Россией, нанося удары по критической инфраструктуре на территории РФ. В то же время союзники продолжают настаивать на увеличении поставок Украине средств для нанесения ударов вглубь российской территории и систем противовоздушной обороны в преддверии зимы, особенно на фоне массированных российских атак по Киеву и другим украинским городам.

Изначально объявить о договоренности планировали во время следующего саммита ЕС – Великобритания вместе с возможным соглашением о доступе Лондона к европейскому фонду инвестиций в технологические компании. Однако саммит отложили до конца года после отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

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