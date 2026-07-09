Главный кандидат на пост премьер-министра Великобритании пообещал поддержку Украине

Энди Бернем, который может возглавить правительство Великобритании, заявил, что Лондон продолжит оказывать поддержку Украине на нынешнем уровне. Он также изложил свое видение внешней политики страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его колонке для Times.

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Главный кандидат в премьеры Великобритании отметил, что его приоритетами во внешней политике на посту главы правительства будут повышение национальной безопасности Великобритании, укрепление действующих альянсов, усиление сотрудничества с Европой, а также поддержка Украины в войне с Россией.

Бернем заявил, что страна сталкивается со все более опасной обстановкой в сфере безопасности, которая требует укрепления обороноспособности.

По его словам, среди ключевых вызовов - рост российской агрессии, конфликт на Ближнем Востоке, климатическая и энергетическая нестабильность, а также стремительное развитие технологий, которые меняют характер современной войны и влияют на внутреннюю безопасность государств.

Бернем подчеркнул, что его правительство продолжит курс предыдущего руководства на увеличение оборонных расходов, усиление роли Великобритании в НАТО и углубление сотрудничества с европейскими союзниками.

США остаются главным союзником

Вероятный глава британского правительства подчеркнул, что Соединенные Штаты останутся важнейшим партнером Великобритании в сфере обороны и безопасности.

Он также отдельно упомянул российско-украинскую войну как один из ключевых факторов, определяющих современную ситуацию с безопасностью в Европе.

"Поддержка Украины со стороны Великобритании не пошатнется. Мы знаем, что безопасность Великобритании и более широкая евроатлантическая безопасность неотделимы от того, что происходит в Украине", - написал политик.

По словам Бернема, правительство Кира Стармера продемонстрировало лидерство Великобритании, создав и возглавив "коалицию решительных" для поддержки "храброго украинского народа".

Он напомнил, что во время пребывания на посту мэра Большого Манчестера оказывал поддержку мэрам Киева и Львова, пообещав и в дальнейшем продолжать поддерживать украинский народ в борьбе с российской агрессией.

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