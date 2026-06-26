Великобритания заверила в продолжении поддержки Украины после отставки Стармера

Смена премьер-министра Великобритании никоим образом не повлияет на внешнеполитический курс страны. Соединённое Королевство продолжит поддерживать Украину, а также системное сближение с Европейским союзом.

Об этом вице-премьер-министр Великобритании Дэвид Лемми заявил на конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске, цитирует Euronews, сообщает Цензор.НЕТ.

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Великобритания сохраняет курс независимо от смены лидеров

Лемми заверил, что после прихода преемника премьер-министра Кира Стармера Великобритания не изменит свою внешнюю политику.

"Нет никаких сомнений в том, что наша внешняя политика не изменится. Мы оставались верными Украине, когда менялись правительства, и это будет продолжаться", — подчеркнул он.

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Лемми отдельно заявил, что стратегическая линия Великобритании по восстановлению и углублению связей с глобальным европейским сообществом и институтами ЕС также остается непоколебимой и будет реализовываться и в дальнейшем.

Вице-премьер подчеркнул, что ожидает сохранения "динамики" в отношении Украины и на саммите НАТО 7–8 июля в Анкаре после "редкого проявления трансатлантического единства" в отношении Украины на саммите G7 во Франции.

Отставка Стармера

Напомним, 22 июня Кир Стармер объявил о завершении пребывания на посту премьер-министра Великобритании.

После этого президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарили его за сотрудничество.

Стармер останется в должности премьера до сентября, пока в стране не изберут нового главу правительства. Существует большая вероятность того, что им станет член Лейбористской партии Энди Бернем.

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