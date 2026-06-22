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Новости Отставка Стармера
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В правительстве Великобритании поддерживают отставку Стармера, - СМИ

Стармер может уйти в отставку

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в частном порядке призвала премьер-министра Кира Стармера уйти в отставку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

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Сигналы из правительства и частные беседы

По данным журналистов, Купер передала это сообщение Стармеру во время личной беседы в минувшие выходные.

Она считается одной из самых влиятельных министров правительства, поэтому ее позиция привлекла особое внимание.

В настоящее время Кир Стармер находится за пределами Даунинг-стрит. Вместе с семьей он остановился в загородной резиденции Чекерс.

Министр бизнеса и торговли Великобритании Питер Кайл также прокомментировал ситуацию и заявил, что не общался со Стармером с пятницы. В то же время он добавил, что накануне у них был откровенный разговор о серьезных вызовах, стоящих перед правительством.

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Заявления Трампа и обсуждение отставки

Ранее возможную отставку Стармера прокомментировал президент США Дональд Трамп.

По его словам, премьер Великобритании "провалился" в двух ключевых направлениях - иммиграции и энергетике.

"Кир Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Он серьезно провалился в двух очень важных направлениях - иммиграции и энергетике. Желаю ему всего наилучшего!" - написал Трамп.

  • К слову, наиболее вероятным преемником Стармера считается Энди Бернем - мэр Большого Манчестера и представитель умеренного социал-демократического крыла лейбористов. Британские СМИ сообщают, что он пользуется широкой поддержкой внутри партии и рассматривается многими депутатами как главный кандидат на пост премьер-министра в случае отставки Стармера.

Автор: 

Великобритания (5319) отставка (3118) Стармер Кир (377)
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Топ комментарии
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.......уже якого знімають і НЕ ХОЧУТЬ БАЧИТИ головну проблему - мігранти!

- зарізали поляка поліція відпустила того хто його зарізав і не надала допомогу поляку
- банда пакистанців 20 років гвалтувала дітей
- пакистанець масово зарізав дітей в балетній школі

і тд. ОСЬ ПРИЧИНА....АЛЕ НІ - всі уряди "за" мігрантів і проти корінного населення
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22.06.2026 02:06 Ответить
+4
- дівчину підлітка почав різати афганець посеред лондона і ледве не зарізав
- кілька трупів дівчаток бо АЛЛАХ ПРОТИ БАЛЕТУ
- убивства українців в тому числі

ДЕ ТУТ ДОБРЕ ДЛЯ НАС?

І на рахунок Трампа, Навроцького, Мадяра - вони не "праві" вони популісти. Траму якщо дати нормально бабла то він і комуністом себе обявить і канібалом
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22.06.2026 03:01 Ответить
+4
Нам мало не Навроцького, Мадяра, чи Трампа, а досвiдчених дипломатiв замiсть криворагульних.

В свiтi немае друзiв, е лише ситуативнi союзники, i задача дипломатii - нагрiсти таких союзникiв якомога бiльше на якогомога найдовше.

В свiтi нема правди, правоти, справедливостi. Е лише iнтереси краiни, i дипломат, особливо краiни що на штучному диханнi - повинен бути не за справедливiсть, а за iнтереси своеi краiни, а для цього треба думати наперед та знати як думають iншi.

Шо Мадяр, шо Навроцький, шо Трамп - можуть бути скiльки завгодно мерзотники, але якщо вiд них залежить життя краiни у прямому сенсi слова - з ними доведеться шукати спiльну мову, подобаеться це чи нi.

Тому якщо зелень в черговий раз не набикуе - то все буде добре.
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22.06.2026 05:03 Ответить

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