В правительстве Великобритании поддерживают отставку Стармера, - СМИ

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в частном порядке призвала премьер-министра Кира Стармера уйти в отставку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

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Сигналы из правительства и частные беседы

По данным журналистов, Купер передала это сообщение Стармеру во время личной беседы в минувшие выходные.

Она считается одной из самых влиятельных министров правительства, поэтому ее позиция привлекла особое внимание.

В настоящее время Кир Стармер находится за пределами Даунинг-стрит. Вместе с семьей он остановился в загородной резиденции Чекерс.

Министр бизнеса и торговли Великобритании Питер Кайл также прокомментировал ситуацию и заявил, что не общался со Стармером с пятницы. В то же время он добавил, что накануне у них был откровенный разговор о серьезных вызовах, стоящих перед правительством.

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Заявления Трампа и обсуждение отставки

Ранее возможную отставку Стармера прокомментировал президент США Дональд Трамп.

По его словам, премьер Великобритании "провалился" в двух ключевых направлениях - иммиграции и энергетике.

"Кир Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Он серьезно провалился в двух очень важных направлениях - иммиграции и энергетике. Желаю ему всего наилучшего!" - написал Трамп.