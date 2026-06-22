В правительстве Великобритании поддерживают отставку Стармера, - СМИ
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в частном порядке призвала премьер-министра Кира Стармера уйти в отставку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Сигналы из правительства и частные беседы
По данным журналистов, Купер передала это сообщение Стармеру во время личной беседы в минувшие выходные.
Она считается одной из самых влиятельных министров правительства, поэтому ее позиция привлекла особое внимание.
В настоящее время Кир Стармер находится за пределами Даунинг-стрит. Вместе с семьей он остановился в загородной резиденции Чекерс.
Министр бизнеса и торговли Великобритании Питер Кайл также прокомментировал ситуацию и заявил, что не общался со Стармером с пятницы. В то же время он добавил, что накануне у них был откровенный разговор о серьезных вызовах, стоящих перед правительством.
Заявления Трампа и обсуждение отставки
Ранее возможную отставку Стармера прокомментировал президент США Дональд Трамп.
По его словам, премьер Великобритании "провалился" в двух ключевых направлениях - иммиграции и энергетике.
"Кир Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Он серьезно провалился в двух очень важных направлениях - иммиграции и энергетике. Желаю ему всего наилучшего!" - написал Трамп.
- К слову, наиболее вероятным преемником Стармера считается Энди Бернем - мэр Большого Манчестера и представитель умеренного социал-демократического крыла лейбористов. Британские СМИ сообщают, что он пользуется широкой поддержкой внутри партии и рассматривается многими депутатами как главный кандидат на пост премьер-министра в случае отставки Стармера.
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і тд. ОСЬ ПРИЧИНА....АЛЕ НІ - всі уряди "за" мігрантів і проти корінного населення
- кілька трупів дівчаток бо АЛЛАХ ПРОТИ БАЛЕТУ
- убивства українців в тому числі
ДЕ ТУТ ДОБРЕ ДЛЯ НАС?
І на рахунок Трампа, Навроцького, Мадяра - вони не "праві" вони популісти. Траму якщо дати нормально бабла то він і комуністом себе обявить і канібалом
В свiтi немае друзiв, е лише ситуативнi союзники, i задача дипломатii - нагрiсти таких союзникiв якомога бiльше на якогомога найдовше.
В свiтi нема правди, правоти, справедливостi. Е лише iнтереси краiни, i дипломат, особливо краiни що на штучному диханнi - повинен бути не за справедливiсть, а за iнтереси своеi краiни, а для цього треба думати наперед та знати як думають iншi.
Шо Мадяр, шо Навроцький, шо Трамп - можуть бути скiльки завгодно мерзотники, але якщо вiд них залежить життя краiни у прямому сенсi слова - з ними доведеться шукати спiльну мову, подобаеться це чи нi.
Тому якщо зелень в черговий раз не набикуе - то все буде добре.