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Новости Отставка Стармера
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Стармер уйдет в отставку, он провалился в двух очень важных направлениях, — Трамп

Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Стармер вскоре уйдет в отставку

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер вскоре уйдет в отставку.

Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

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Глава США обвинил британского лидера в провале миграционной и энергетической политики.

"Кир Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Он серьезно провалился в двух очень важных направлениях — иммиграции и энергетике. Желаю ему всего наилучшего!" — написал Трамп.

пост Трампа

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Что известно о возможной отставке Стармера?

  • Накануне СМИ сообщали, что в понедельник, 22 июня, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявит о своей отставке и обнародует план передачи полномочий.
  • По данным Reuters, Стармер пришел к выводу, что его дальнейшее пребывание в должности больше невозможно.
  • К такому выводу он пришел после ряда бесед с министрами правительства, советниками, финансовыми донорами и лидерами профсоюзов.

Наиболее вероятным преемником Стармера считается Энди Бернем — мэр Большого Манчестера и представитель умеренного социал-демократического крыла лейбористов. Британские СМИ сообщают, что он пользуется широкой поддержкой внутри партии и рассматривается многими депутатами как главный кандидат на пост премьер-министра в случае отставки Стармера.

Читайте также: Стармер готовится объявить об отставке и плане передачи власти, — Reuters

Автор: 

Великобритания (5319) отставка (3116) Трамп Дональд (8261) Стармер Кир (375)
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Топ комментарии
+25
Коли вже ти у відставку підеш? Стільки провалів ні один Страмер не зробив
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21.06.2026 18:03 Ответить
+10
Трампону і цього потрібно ****** лайном !!
Хтось зупинить цього рудого муд@ка від словесного проносу ?
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21.06.2026 18:14 Ответить
+5
Трамп вже Стармера списав - за себе не переживає - догуя ж дров наломав?
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21.06.2026 18:04 Ответить

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