Стармер уйдет в отставку, он провалился в двух очень важных направлениях, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер вскоре уйдет в отставку.

Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

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Глава США обвинил британского лидера в провале миграционной и энергетической политики.

"Кир Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Он серьезно провалился в двух очень важных направлениях — иммиграции и энергетике. Желаю ему всего наилучшего!" — написал Трамп.

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Что известно о возможной отставке Стармера?

Накануне СМИ сообщали, что в понедельник, 22 июня, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявит о своей отставке и обнародует план передачи полномочий.

По данным Reuters, Стармер пришел к выводу, что его дальнейшее пребывание в должности больше невозможно.

К такому выводу он пришел после ряда бесед с министрами правительства, советниками, финансовыми донорами и лидерами профсоюзов.

Наиболее вероятным преемником Стармера считается Энди Бернем — мэр Большого Манчестера и представитель умеренного социал-демократического крыла лейбористов. Британские СМИ сообщают, что он пользуется широкой поддержкой внутри партии и рассматривается многими депутатами как главный кандидат на пост премьер-министра в случае отставки Стармера.

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