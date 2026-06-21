Стармер готовится объявить об отставке и плане передачи власти, - Reuters
Ожидается, что в понедельник премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявит о своей отставке и обнародует план передачи полномочий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Стармер уйдет в отставку
Как сообщают СМИ, Стармер пришел к выводу, что его дальнейшее пребывание на посту больше невозможно.
К такому выводу он пришел после ряда бесед с министрами правительства, советниками, финансовыми донорами и лидерами профсоюзов.
В настоящее время глава британского правительства проводит консультации с женой в официальной загородной резиденции Чекерс, где взвешивает дальнейшие шаги перед принятием окончательного решения.
Когда состоится публичное заявление?
В то же время влиятельные представители Лейбористской партии предполагают, что уже в понедельник он публично объявит о своих дальнейших намерениях и политическом будущем.
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ЩОСЬ СЛУЖБА МІ 6 явно не доопрацьовує . Пора усіх на полиграф- там явно ФСБ законвервувалось
До речі, зі слів Голобородька', ''Фламінго'' набагато кращі за американські ''томагавки''.