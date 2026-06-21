Стармер готовится объявить об отставке и плане передачи власти, - Reuters

Ожидается, что в понедельник премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявит о своей отставке и обнародует план передачи полномочий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Стармер уйдет в отставку

Как сообщают СМИ, Стармер пришел к выводу, что его дальнейшее пребывание на посту больше невозможно.

К такому выводу он пришел после ряда бесед с министрами правительства, советниками, финансовыми донорами и лидерами профсоюзов.

В настоящее время глава британского правительства проводит консультации с женой в официальной загородной резиденции Чекерс, где взвешивает дальнейшие шаги перед принятием окончательного решения.

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Когда состоится публичное заявление?

В то же время влиятельные представители Лейбористской партии предполагают, что уже в понедельник он публично объявит о своих дальнейших намерениях и политическом будущем.

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