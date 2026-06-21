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Новости Отставка Стармера
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Стармер готовится объявить об отставке и плане передачи власти, - Reuters

Стармер уйдет в отставку

Ожидается, что в понедельник премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявит о своей отставке и обнародует план передачи полномочий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Стармер уйдет в отставку

Как сообщают СМИ, Стармер пришел к выводу, что его дальнейшее пребывание на посту больше невозможно.

К такому выводу он пришел после ряда бесед с министрами правительства, советниками, финансовыми донорами и лидерами профсоюзов.

В настоящее время глава британского правительства проводит консультации с женой в официальной загородной резиденции Чекерс, где взвешивает дальнейшие шаги перед принятием окончательного решения.

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Когда состоится публичное заявление?

В то же время влиятельные представители Лейбористской партии предполагают, что уже в понедельник он публично объявит о своих дальнейших намерениях и политическом будущем.

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Автор: 

Великобритания (5317) отставка (3116) Стармер Кир (375)
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Топ комментарии
+15
Щось у Британії кацапи пустили міцні корні. Достатньо перечислити постійні відставки усіх проукраїнських премьерів.
ЩОСЬ СЛУЖБА МІ 6 явно не доопрацьовує . Пора усіх на полиграф- там явно ФСБ законвервувалось
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21.06.2026 07:44 Ответить
+9
Наші ракети у шлілермана і Голобородька'. Їх на сьогодні дуже багато: це 3000 накопичено за минулий рік і 2000 за цей рік. Цими ракетами можна знизити всі воєнні заводи і аеродроми росії. Не забувайте, що одна ракета ''Фламінго'' має вагу за тону. А ще додайте балістику і далекобійні дрони.
До речі, зі слів Голобородька', ''Фламінго'' набагато кращі за американські ''томагавки''.
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21.06.2026 08:29 Ответить
+5
Спочатку дай нам ракет
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21.06.2026 07:40 Ответить

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