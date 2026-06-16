Стармер объявит о новых санкциях против РФ и соглашении о топливе для АЭС Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время саммита G7 намерен объявить о новом пакете энергетических санкций против России и о соглашении по обеспечению Украины топливом для атомных электростанций на ближайшие два года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico, сайт британского правительства.

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Новые британские санкции будут направлены против российского "теневого флота", финансовых сетей, используемых для обхода ограничений, а также структур, вовлеченных в обеспечение российских вооруженных сил. В частности, пакет будет предусматривать санкции в отношении ряда судов, перевозящих российский сжиженный природный газ.

"Ожидается, что этот пакет увеличит количество судов теневого флота и российских судов для перевозки СПГ, на которые наложены санкции Великобритании, до более 600.

Ожидается, что новые меры также разоблачат и будут направлены против сети, связанной с российским государством, которая участвует в тайном приобретении западных технологий для российских вооруженных сил, а также приблизят к разоблачению нескольких поставщиков из третьих стран, которые помогают России незаконно перемещать средства по всему миру", – говорится в сообщении британского правительства.

Украинские АЭС получат британское топливо на два года

Кроме того, Великобритания профинансирует поставки обогащенного урана для украинских АЭС. В рамках соглашения британская компания Urenco будет обеспечивать топливом "Энергоатом", а финансирование в размере 210 миллионов фунтов стерлингов предоставит государственная экспортная финансовая корпорация UK Export Finance.

Соглашение было достигнуто во время недавней встречи Кира Стармера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Агрессия России угрожает не только Украине, но и безопасности всей Европы. Именно поэтому Великобритания усиливает свои действия - перекрывая доходы, которые питают войну Путина, и обеспечивая Украину энергией на предстоящие зимы", - заявил британский премьер.

Вопрос поддержки Украины станет одним из ключевых на саммите G7. Ожидается, что во время первой сессии, посвященной укреплению мира и безопасности в Украине и Европе, Стармер призовет партнеров активизировать совместные усилия для достижения справедливого и прочного мира.

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