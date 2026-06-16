Стармер объявит о новых санкциях против РФ и соглашении о топливе для АЭС Украины
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время саммита G7 намерен объявить о новом пакете энергетических санкций против России и о соглашении по обеспечению Украины топливом для атомных электростанций на ближайшие два года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico, сайт британского правительства.
Новые британские санкции будут направлены против российского "теневого флота", финансовых сетей, используемых для обхода ограничений, а также структур, вовлеченных в обеспечение российских вооруженных сил. В частности, пакет будет предусматривать санкции в отношении ряда судов, перевозящих российский сжиженный природный газ.
"Ожидается, что этот пакет увеличит количество судов теневого флота и российских судов для перевозки СПГ, на которые наложены санкции Великобритании, до более 600.
Ожидается, что новые меры также разоблачат и будут направлены против сети, связанной с российским государством, которая участвует в тайном приобретении западных технологий для российских вооруженных сил, а также приблизят к разоблачению нескольких поставщиков из третьих стран, которые помогают России незаконно перемещать средства по всему миру", – говорится в сообщении британского правительства.
Украинские АЭС получат британское топливо на два года
Кроме того, Великобритания профинансирует поставки обогащенного урана для украинских АЭС. В рамках соглашения британская компания Urenco будет обеспечивать топливом "Энергоатом", а финансирование в размере 210 миллионов фунтов стерлингов предоставит государственная экспортная финансовая корпорация UK Export Finance.
Соглашение было достигнуто во время недавней встречи Кира Стармера с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Агрессия России угрожает не только Украине, но и безопасности всей Европы. Именно поэтому Великобритания усиливает свои действия - перекрывая доходы, которые питают войну Путина, и обеспечивая Украину энергией на предстоящие зимы", - заявил британский премьер.
Вопрос поддержки Украины станет одним из ключевых на саммите G7. Ожидается, что во время первой сессии, посвященной укреплению мира и безопасности в Украине и Европе, Стармер призовет партнеров активизировать совместные усилия для достижения справедливого и прочного мира.
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