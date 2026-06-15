ПВО, радары и противодействие российской авиации: Федоров провел беседу с новоназначенным министром обороны Великобритании Джарвисом
В понедельник, 15 июня, глава Министерства обороны Украины Михаил Федоров провел беседу с новоназначенным министром обороны Великобритании Дэном Джарвисом. Стороны обсудили дальнейшие шаги в области оборонного сотрудничества и приоритетные потребности Сил обороны.
Об этом Федоров сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Украинский министр поздравил британского коллегу с назначением и поблагодарил за последовательную поддержку нашего государства.
Укрепление ПВО
Одной из главных тем разговора было укрепление украинской ПВО.
"Рассчитываем на дальнейшую помощь в обеспечении радарами и средствами противовоздушной обороны, которые защищают украинские города от воздушных атак", — отметил глава Минобороны.
Развитие боевой авиации
Кроме того, особое внимание министры уделили развитию боевой авиации. Речь идет о поддержке проекта поставки самолетов Gripen, которые усиливают наши возможности в противодействии российской авиации и носителям КАБ.
Использование российских активов
"Также работаем над привлечением дополнительных ресурсов для украинской обороны, в частности за счет доходов от замороженных российских активов", — рассказал Федоров.
Задержание Великобританией танкера РФ
Также Федоров поблагодарил Великобританию за решительные шаги против российского теневого флота.
"Перекрытие источников финансирования войны — один из самых эффективных способов усилить давление на Россию и ограничить ресурсы, которые она направляет на войну", — подчеркнул он.
Сотрудничество и взаимодействие
"Украинские технологии и боевой опыт помогают партнерам быстрее адаптироваться к вызовам современной войны. В то же время поддержка союзников позволяет быстрее масштабировать решения, которые уже доказали свою эффективность на поле боя. Продолжим работу вместе с партнерами уже в ближайшее время во время встречи в формате "Рамштайн", — добавил глава Минобороны.
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