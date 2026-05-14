Новости Помощь Украине от Великобритании
Чарльз III подтвердил неизменную поддержку Украины в речи перед парламентом

Король Великобритании Чарльз III заявил, что правительство будет и впредь поддерживать Украину, укреплять оборону и соблюдать обязательства перед НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в своем выступлении на открытии новой сессии парламента в Вестминстерском дворце. Текст речи монарха опубликован на сайте британского правительства.

Великобритания сохранит курс на поддержку Украины и союзников

В своем заявлении Чарльз III подчеркнул, что правительство Великобритании и впредь будет проводить внешнюю политику, исходя из национальных интересов, и продолжит поддержку Украины, которая "сражается на передовой борьбы за свободу".

Монарх также отметил, что Лондон будет работать над укреплением отношений с европейскими партнерами, поддерживать усилия по достижению мира на Ближнем Востоке и соблюдать обязательства перед НАТО, в частности в отношении постепенного увеличения оборонных расходов.

Отдельно он анонсировал новые законодательные инициативы, направленные на противодействие угрозам со стороны иностранных государств, усиление кибербезопасности и защиту от гибридных атак. Также была упомянута подготовка к проведению саммита G20 в Великобритании в 2027 году.

Также читайте: "Чарльз III - молодец, а Стармер пусть учится", - Трамп

Ви не праві,Британська корона і Ватикан - це дві важливі інституції у світі. Чарльз споріднен зі всіма королівськими домами Европи ( а ще і нащадок Ярослава мудрого) і його думка там має авторитет
14.05.2026 07:42 Ответить
Жарти Чарльза про Трампа

https://youtu.be/e9Kqsm99E74?si=3Kzh5s277T0vVunk
14.05.2026 07:43 Ответить
Можеш зробити більше? Зроби.
14.05.2026 08:30 Ответить
@ (в перекладі)

Британія пропускає російські танкери, що перебувають під санкціями.

Це - повний провал.

Між 25 березня та 11 травня російські танкери, що перебувають під санкціями, проходили британськими водами 238 разів - жодного корабля не було зупинено, жодного не було обшукано.
25 березня Стармер оголосив: Королівський флот їх захопить. Потім прибув російський військовий корабель «Адмірал Григорович», що супроводжував танкери через Ла-Манш. А Королівський флот спостерігав.
Колишній командувач Том Шарп по цьому сказав: «У нас більше немає морської основи».

Швеція бере кораблі під варту. Естонія діє. Фінляндія діє.
А Британія спостерігає.

(Джерела: BBC)

14.05.2026 08:21 Ответить
Ага
14.05.2026 12:57 Ответить
 
 