Чарльз III подтвердил неизменную поддержку Украины в речи перед парламентом
Король Великобритании Чарльз III заявил, что правительство будет и впредь поддерживать Украину, укреплять оборону и соблюдать обязательства перед НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в своем выступлении на открытии новой сессии парламента в Вестминстерском дворце. Текст речи монарха опубликован на сайте британского правительства.
Великобритания сохранит курс на поддержку Украины и союзников
В своем заявлении Чарльз III подчеркнул, что правительство Великобритании и впредь будет проводить внешнюю политику, исходя из национальных интересов, и продолжит поддержку Украины, которая "сражается на передовой борьбы за свободу".
Монарх также отметил, что Лондон будет работать над укреплением отношений с европейскими партнерами, поддерживать усилия по достижению мира на Ближнем Востоке и соблюдать обязательства перед НАТО, в частности в отношении постепенного увеличения оборонных расходов.
Отдельно он анонсировал новые законодательные инициативы, направленные на противодействие угрозам со стороны иностранных государств, усиление кибербезопасности и защиту от гибридных атак. Также была упомянута подготовка к проведению саммита G20 в Великобритании в 2027 году.
Британія пропускає російські танкери, що перебувають під санкціями.
Це - повний провал.
Між 25 березня та 11 травня російські танкери, що перебувають під санкціями, проходили британськими водами 238 разів - жодного корабля не було зупинено, жодного не було обшукано.
25 березня Стармер оголосив: Королівський флот їх захопить. Потім прибув російський військовий корабель «Адмірал Григорович», що супроводжував танкери через Ла-Манш. А Королівський флот спостерігав.
Колишній командувач Том Шарп по цьому сказав: «У нас більше немає морської основи».
Швеція бере кораблі під варту. Естонія діє. Фінляндія діє.
А Британія спостерігає.
(Джерела: BBC)