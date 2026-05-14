Чарльз III подтвердил неизменную поддержку Украины в речи перед парламентом

Король Великобритании Чарльз III заявил, что правительство будет и впредь поддерживать Украину, укреплять оборону и соблюдать обязательства перед НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в своем выступлении на открытии новой сессии парламента в Вестминстерском дворце. Текст речи монарха опубликован на сайте британского правительства.

Великобритания сохранит курс на поддержку Украины и союзников

В своем заявлении Чарльз III подчеркнул, что правительство Великобритании и впредь будет проводить внешнюю политику, исходя из национальных интересов, и продолжит поддержку Украины, которая "сражается на передовой борьбы за свободу".

Монарх также отметил, что Лондон будет работать над укреплением отношений с европейскими партнерами, поддерживать усилия по достижению мира на Ближнем Востоке и соблюдать обязательства перед НАТО, в частности в отношении постепенного увеличения оборонных расходов.

Отдельно он анонсировал новые законодательные инициативы, направленные на противодействие угрозам со стороны иностранных государств, усиление кибербезопасности и защиту от гибридных атак. Также была упомянута подготовка к проведению саммита G20 в Великобритании в 2027 году.

