УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14386 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від Британії
1 428 8

Чарльз III підтвердив незмінну підтримку України у промові перед парламентом

Чарльз III: Британія залишатиметься надійним союзником України

Король Великої Британії Чарльз III заявив, що уряд і надалі підтримуватиме Україну, посилюватиме оборону та дотримуватиметься зобов’язань перед НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму виступі на відкритті нової сесії парламенту у Вестмінстерському палаці. Текст промови монарха опубліковано на сайті британського уряду.

Британія зберігатиме курс на підтримку України та союзників

У своїй заяві Чарльз III підкреслив, що уряд Великої Британії й надалі проводитиме зовнішню політику, виходячи з національних інтересів, і продовжить підтримку України, яка "бореться на передовій боротьби за свободу".

Монарх також зазначив, що Лондон працюватиме над зміцненням відносин із європейськими партнерами, підтримуватиме зусилля з досягнення миру на Близькому Сході та дотримуватиметься зобов’язань перед НАТО, зокрема щодо поступового збільшення оборонних витрат.

Окремо він анонсував нові законодавчі ініціативи, спрямовані на протидію загрозам з боку іноземних держав, посилення кібербезпеки та захист від гібридних атак. Також було згадано підготовку до проведення саміту G20 у Великій Британії у 2027 році.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся зі Стармером: говорили про підтримку України та мирний процес

Автор: 

НАТО (7159) Україна (7215) підтримка (788) Чарльз III (40)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ви не праві,Британська корона і Ватикан - це дві важливі інституції у світі. Чарльз споріднен зі всіма королівськими домами Европи ( а ще і нащадок Ярослава мудрого) і його думка там має авторитет
показати весь коментар
14.05.2026 07:42 Відповісти
Жарти Чарльза про Трампа

https://youtu.be/e9Kqsm99E74?si=3Kzh5s277T0vVunk
показати весь коментар
14.05.2026 07:43 Відповісти
Можеш зробити більше? Зроби.
показати весь коментар
14.05.2026 08:30 Відповісти
@ (в перекладі)

Британія пропускає російські танкери, що перебувають під санкціями.

Це - повний провал.

Між 25 березня та 11 травня російські танкери, що перебувають під санкціями, проходили британськими водами 238 разів - жодного корабля не було зупинено, жодного не було обшукано.
25 березня Стармер оголосив: Королівський флот їх захопить. Потім прибув російський військовий корабель «Адмірал Григорович», що супроводжував танкери через Ла-Манш. А Королівський флот спостерігав.
Колишній командувач Том Шарп по цьому сказав: «У нас більше немає морської основи».

Швеція бере кораблі під варту. Естонія діє. Фінляндія діє.
А Британія спостерігає.

(Джерела: BBC)

показати весь коментар
14.05.2026 08:21 Відповісти
Ага
показати весь коментар
14.05.2026 12:57 Відповісти
 
 