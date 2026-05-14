Чарльз III підтвердив незмінну підтримку України у промові перед парламентом

Король Великої Британії Чарльз III заявив, що уряд і надалі підтримуватиме Україну, посилюватиме оборону та дотримуватиметься зобов’язань перед НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму виступі на відкритті нової сесії парламенту у Вестмінстерському палаці. Текст промови монарха опубліковано на сайті британського уряду.

Британія зберігатиме курс на підтримку України та союзників

У своїй заяві Чарльз III підкреслив, що уряд Великої Британії й надалі проводитиме зовнішню політику, виходячи з національних інтересів, і продовжить підтримку України, яка "бореться на передовій боротьби за свободу".

Монарх також зазначив, що Лондон працюватиме над зміцненням відносин із європейськими партнерами, підтримуватиме зусилля з досягнення миру на Близькому Сході та дотримуватиметься зобов’язань перед НАТО, зокрема щодо поступового збільшення оборонних витрат.

Окремо він анонсував нові законодавчі ініціативи, спрямовані на протидію загрозам з боку іноземних держав, посилення кібербезпеки та захист від гібридних атак. Також було згадано підготовку до проведення саміту G20 у Великій Британії у 2027 році.

