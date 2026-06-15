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Новини Допомога Україні від Британії
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ППО, радари та протидія російській авіації: Федоров провів розмову з новопризначеним міністром оборони Британії Джарвісом

Федоров провів першу розмову з новим міністром оборони Великої Британії

У понеділок, 15 червня, очільник Міністерства оборони України Михайло Федоров провів розмову з новопризначеним міністром оборони Великої Британії Деном Джарвісом. Сторони обговорили подальші кроки оборонної співпраці й пріоритетні потреби Сил оборони.

Про це Федоров повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Український міністр привітав британського колегу з призначенням та подякував за послідовну підтримку нашої держави.

Посилення ППО

Однією з головних тем розмови було зміцнення української ППО.

"Розраховуємо на подальшу допомогу в забезпеченні радарами та засобами протиповітряної оборони, які захищають українські міста від повітряних атак", - зазначив глава Міноборони.

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Розвиток бойової авіації

Крім того, окрему увагу міністри приділили розвитку бойової авіації. Ідеться про підтримку проєкту постачання літаків Gripen, які посилюють наші можливості в протидії російській авіації та носіям КАБів.

Використання росактивів 

"Також працюємо над залученням додаткових ресурсів для української оборони, зокрема за рахунок доходів від заморожених російських активів", - розповів Федоров.

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Затримання Британією танкера РФ

Також Федоров подякував Великій Британії за рішучі кроки проти російського тіньового флоту.

"Перекриття джерел фінансування війни — один із найефективніших способів посилювати тиск на росію та обмежувати ресурси, які вона спрямовує на війну", - наголосив він.

Співпраця та взаємодія

"Українські технології і бойовий досвід допомагають партнерам швидше адаптуватися до викликів сучасної війни. Водночас підтримка союзників дає змогу швидше масштабувати рішення, які вже довели свою ефективність на полі бою. Продовжимо роботу разом із партнерами вже найближчим часом під час зустрічі у форматі "Рамштайн"", - додав глава Міноборони.

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Автор: 

авіація (4292) Велика Британія (5983) ППО (4183) радар (63) Федоров Михайло (1132)
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цей поц чорну кофту у Данілова вкрав?
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15.06.2026 21:59 Відповісти
Вона одна, бере той хто йде на інтерв'ю 🤔
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15.06.2026 22:07 Відповісти
Кстати, а в каких тёплых краях Данилов теперь?
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15.06.2026 22:18 Відповісти
 
 