Велика Британія терміново виділить £100 млн на посилення ППО України

Велика Британія терміново виділяє додаткові 100 млн фунтів (115 млн євро) для підтримки протиповітряної оборони України, допомагаючи захистити країну від повітряних атак Росії.

Про це йдеться на сайті британського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі допомоги від Лондона

Фінансування буде оперативно спрямоване на зміцнення протиповітряної оборони України, забезпечення кращого захисту військ на передовій та ключової інфраструктури від повітряних атак Росії.

Нове фінансування збільшує загальну підтримку української ППО з боку Великої Британії до 600 млн фунтів стерлінгів за останні два місяці

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"Україна продовжує мужньо захищатися від жорстоких атак Путіна, і я пишаюся тим, як Велика Британія посилює підтримку України для досягнення миру на їхніх умовах. Це забезпечить Україну життєво важливою протиповітряною обороною для захисту цивільного населення, міст та критично важливої ​​інфраструктури від невпинних атак Росії", - заявив британський міністр оборони Джон Гілі.

Підтримка Британії

В уряді уточнили, що це фінансування базується на пакеті допомоги протиповітряній обороні у розмірі 500 мільйонів фунтів стерлінгів (576 млн євро), оголошеному в лютому на засіданні Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Ця допомога включала 150 мільйонів фунтів стерлінгів (172 млн євро) на ініціативу НАТО PURL, що дозволило швидко поставити перехоплювачі ППО, а також понад 1000 легких багатоцільових ракет (LMM), виготовлених у Белфасті.

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