Великобритания срочно выделит 100 млн фунтов стерлингов на укрепление ПВО Украины
Великобритания срочно выделяет дополнительные 100 млн фунтов (115 млн евро) на поддержку противовоздушной обороны Украины, помогая защитить страну от воздушных атак России.
Об этом говорится на сайте британского правительства, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали помощи от Лондона
Финансирование будет оперативно направлено на укрепление противовоздушной обороны Украины, обеспечение лучшей защиты войск на передовой и ключевой инфраструктуры от воздушных атак России.
Новое финансирование увеличивает общую поддержку украинской ПВО со стороны Великобритании до 600 млн фунтов стерлингов за последние два месяца
"Украина продолжает мужественно защищаться от жестоких атак Путина, и я горжусь тем, как Великобритания усиливает поддержку Украины для достижения мира на их условиях. Это обеспечит Украину жизненно важной противовоздушной обороной для защиты гражданского населения, городов и критически важной инфраструктуры от непрекращающихся атак России", - заявил британский министр обороны Джон Хили.
Поддержка Великобритании
В правительстве уточнили, что это финансирование основано на пакете помощи противовоздушной обороне в размере 500 миллионов фунтов стерлингов (576 млн евро), объявленном в феврале на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Эта помощь включала 150 миллионов фунтов стерлингов (172 млн евро) на инициативу НАТО PURL, что позволило быстро поставить перехватчики ПВО, а также более 1000 легких многоцелевых ракет (LMM), изготовленных в Белфасте.
