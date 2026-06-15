Стармер оголосить нові санкції проти РФ і угоду щодо палива для АЕС України

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час саміту G7 має намір оголосити про новий пакет енергетичних санкцій проти Росії та угоду щодо забезпечення України паливом для атомних електростанцій на найближчі два роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico, сайт британського уряду.

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Нові британські санкції будуть спрямовані проти російського "тіньового флоту", фінансових мереж, які використовуються для обходу обмежень, а також структур, залучених до забезпечення російських збройних сил. Зокрема, пакет передбачатиме санкції щодо низки суден, які перевозять російський скраплений природний газ.

"Очікується, що цей пакет збільшить кількість суден тіньового флоту та російських суден для перевезення СПГ, на які накладено санкції Великої Британії, до понад 600.

Очікується, що нові заходи також викриють та будуть спрямовані проти мережі, пов'язаної з російською державою, яка бере участь у таємному придбанні західних технологій для російських збройних сил, а також наблизять до викриття кількох постачальників із третіх країн, які допомагають Росії незаконно переміщувати кошти по всьому світу", – йдеться у повідомленні британського уряду.

Українські АЕС отримають британське паливо на два роки

Крім того, Велика Британія профінансує постачання збагаченого урану для українських АЕС. У межах угоди британська компанія Urenco забезпечуватиме паливом "Енергоатом", а фінансування у розмірі 210 мільйонів фунтів стерлінгів надасть державна експортна фінансова корпорація UK Export Finance.

Угода була досягнута під час нещодавньої зустрічі Кіра Стармера з президентом України Володимиром Зеленським.

"Агресія Росії загрожує не лише Україні, а й безпеці всієї Європи. Саме тому Велика Британія посилює свої дії - перекриваючи доходи, які живлять війну Путіна, та забезпечуючи Україну енергією на майбутні зими", – заявив британський прем'єр.

Питання підтримки України стане одним із ключових на саміті G7. Очікується, що під час першої сесії, присвяченої зміцненню миру та безпеки в Україні та Європі, Стармер закличе партнерів активізувати спільні зусилля для досягнення справедливого і тривалого миру.

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