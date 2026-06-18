Стармер заявил о попытках дестабилизации Великобритании после поджогов его имущества
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что судебный процесс над двумя лицами по делу о поджоге имущества, связанного с ним, свидетельствует о попытках дестабилизировать демократию и вызвать раскол в стране.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Судебное дело о поджогах имущества премьера
Стармер прокомментировал судебный процесс, вследствие которого двух мужчин — 22-летнего украинца Романа Лавриновича и 27-летнего румына Станислава Карпюка — признали виновными в сговоре с целью поджога имущества в мае 2025 года.
Дело касается нескольких поджогов в северном Лондоне, которые были связаны с домом и автомобилем, имевшими отношение к премьер-министру.
Заявления о дестабилизации демократии
Стармер заявил, что нападение на его дом повлияло на него и его семью.
"Эта ситуация демонстрирует, что Великобритания подвергается атакам со стороны злоумышленников, которые хотят использовать раскол и дестабилизировать нашу демократию", — заявил он.
Также он отметил, что часть политиков и деятелей способствует расколу в обществе, а внешние силы пытаются использовать эти процессы для оказания влияния на страну.
По данным следствия, в ходе расследования дела установлено, что подозреваемые действовали при финансовой поддержке лица под псевдонимом "El Money". Также сообщается, что это лицо общалось с ними на русском языке.
СМИ отмечали, что одного из фигурантов могли завербовать через приложение Telegram.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Он у ЗЄ:
- Шефір розстріляний,
- Аристович у бункері з гранатометом вікно шукав,
- Татаров різав кадирівців,
- кацапська парашутна кіннота три дні і три ночі не могла ЗЄ на Банковій наздогнати.
І це не рахуючи "страшних терактів", які чомусь кинулися влаштовувати крайньо радикально налаштовані ветерани АТО з 2019 по 2022. 😁
Смерть іде слідами вождя його племені!!!
Небезпека - його друге ім'я.