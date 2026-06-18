Стармер заявил о попытках дестабилизации Великобритании после поджогов его имущества

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что судебный процесс над двумя лицами по делу о поджоге имущества, связанного с ним, свидетельствует о попытках дестабилизировать демократию и вызвать раскол в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

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Судебное дело о поджогах имущества премьера

Стармер прокомментировал судебный процесс, вследствие которого двух мужчин — 22-летнего украинца Романа Лавриновича и 27-летнего румына Станислава Карпюка — признали виновными в сговоре с целью поджога имущества в мае 2025 года.

Дело касается нескольких поджогов в северном Лондоне, которые были связаны с домом и автомобилем, имевшими отношение к премьер-министру.

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Заявления о дестабилизации демократии

Стармер заявил, что нападение на его дом повлияло на него и его семью.

"Эта ситуация демонстрирует, что Великобритания подвергается атакам со стороны злоумышленников, которые хотят использовать раскол и дестабилизировать нашу демократию", — заявил он.

Также он отметил, что часть политиков и деятелей способствует расколу в обществе, а внешние силы пытаются использовать эти процессы для оказания влияния на страну.

По данным следствия, в ходе расследования дела установлено, что подозреваемые действовали при финансовой поддержке лица под псевдонимом "El Money". Также сообщается, что это лицо общалось с ними на русском языке.

СМИ отмечали, что одного из фигурантов могли завербовать через приложение Telegram.

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