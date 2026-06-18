Стармер заявив про спроби дестабілізації Британії після підпалів його майна

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що судовий процес над двома особами за підпал майна, пов’язаного з ним, свідчить про спроби дестабілізувати демократію та спричинити розкол у країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Guardian.

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Судова справа щодо підпалів майна прем’єра

Стармер прокоментував судовий процес, у результаті якого двох чоловіків — 22-річного українця Романа Лавриновича та 27-річного румуна Станіслава Карпюка — визнали винними у змові з метою підпалу майна у травні 2025 року.

Справа стосується кількох підпалів у північному Лондоні, які були пов’язані з будинком та автомобілем, що мали стосунок до прем’єр-міністра.

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Заяви про дестабілізацію демократії

Стармер заявив, що напад на його будинок вплинув на нього та його родину.

"Ця ситуація демонструє, що Велика Британія зазнає атак з боку зловмисників, які хочуть використати розкол та дестабілізувати нашу демократію", — заявив він.

Також він зазначив, що частина політиків і діячів сприяє розколу в суспільстві, а зовнішні сили намагаються використати ці процеси для впливу на країну.

За даними слідства, під час розгляду справи встановлено, що підозрювані діяли за фінансового сприяння особи під псевдонімом "El Money". Також повідомляється, що ця особа спілкувалася з ними російською мовою.

ЗМІ зазначали, що одного з фігурантів могли завербувати через застосунок Tелеграм.

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