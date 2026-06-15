Росія завербувала українців для підпалу будинку Стармера, щоб дискредитувати Київ, - розслідування BBC

Російські спецслужби могли навмисно використати українців для серії підпалів об'єктів, пов'язаних із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, щоб дискредитувати Україну в очах британського суспільства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розслідування BBC. За даними журналістів, Центральний кримінальний суд Лондона засудив 22-річного громадянина України Романа Лавріновича та 27-річного румуна українського походження Станіслава Карпюка за змову з метою вчинення підпалів майна, пов'язаного з британським прем'єром. Третього підозрюваного – Петра Починка – виправдали.

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За підпалами стояв російський куратор

Під час судового процесу особу організатора диверсій публічно не розкривали. Однак журналісти BBC встановили, що під псевдонімом EL діяв 23-річний Євген Люкшин – син російського дипломата.

За даними розслідування, Люкшин навчався у МДІМВ за програмою інформаційної війни та був пов'язаний із російською пропагандистською структурою "Рибар", яка перебуває під санкціями Великої Британії та США.

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Вербував через Telegram і обіцяв гроші

Як зазначає BBC, куратор знаходив виконавців через Telegram.

Романа Лавріновича він нібито знайшов у групі для українців у Лондоні, які шукали роботу. Спочатку чоловікові пропонували дрібні завдання, зокрема розклеювання листівок, а згодом залучили до серйозніших диверсій.

За виконання доручень обіцяли грошову винагороду та навіть російське громадянство.

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Метою була дискредитація України

Журналісти стверджують, що вибір саме українців був невипадковим.

За версією BBC, таким чином російська сторона намагалася створити враження, що за підпалами стоять громадяни України.

Паралельно в мережі поширювали дезінформацію про нібито особисті мотиви нападів та зв'язок підозрюваних із вигаданим скандалом навколо Кіра Стармера.

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Поліція не підтвердила державний слід

Офіційно британська поліція заявила, що не має доказів прямої причетності російської держави до організації підпалів.

Водночас, за інформацією BBC, британські та українські джерела неофіційно визнають, що за операцією могла стояти Москва.

Національна поліція України також повідомила журналістам, що в одній із викритих російських мереж, яка готувала диверсії в 11 країнах, приблизно третину учасників становили громадяни України.

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