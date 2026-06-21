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Новини Відставка Стармера
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Стармер готується оголосити про відставку та план передачі влади, - Reuters

стармер піде у відставку

Очікується, що в понеділок прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосить про свою відставку та оприлюднить план передачі повноважень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Стармер піде у відставку

Як інформує ЗМІ, Стармер дійшов висновку, що його подальше перебування на посаді більше не є можливим.

Такого висновку він дійшов після низки розмов з міністрами уряду, радниками, фінансовими донорами та лідерами профспілок.

Наразі глава британського уряду проводить консультації з дружиною в офіційній заміській резиденції Чекерс, де зважує подальші кроки перед ухваленням остаточного рішення.

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Коли відбудеться публічне оголошення?

Водночас впливові представники Лейбористської партії припускають, що вже в понеділок він публічно оголосить про свої подальші наміри та політичне майбутнє.

Також читайте: Стармер оголосить нові санкції проти РФ і угоду щодо палива для АЕС України

Автор: 

Велика Британія (5995) відставка (1473) Стармер Кір (382)
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Топ коментарі
+15
Щось у Британії кацапи пустили міцні корні. Достатньо перечислити постійні відставки усіх проукраїнських премьерів.
ЩОСЬ СЛУЖБА МІ 6 явно не доопрацьовує . Пора усіх на полиграф- там явно ФСБ законвервувалось
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21.06.2026 07:44 Відповісти
+10
Наші ракети у шлілермана і Голобородька'. Їх на сьогодні дуже багато: це 3000 накопичено за минулий рік і 2000 за цей рік. Цими ракетами можна знизити всі воєнні заводи і аеродроми росії. Не забувайте, що одна ракета ''Фламінго'' має вагу за тону. А ще додайте балістику і далекобійні дрони.
До речі, зі слів Голобородька', ''Фламінго'' набагато кращі за американські ''томагавки''.
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21.06.2026 08:29 Відповісти
+5
Спочатку дай нам ракет
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21.06.2026 07:40 Відповісти

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