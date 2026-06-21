Стармер готується оголосити про відставку та план передачі влади, - Reuters

Очікується, що в понеділок прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосить про свою відставку та оприлюднить план передачі повноважень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Стармер піде у відставку

Як інформує ЗМІ, Стармер дійшов висновку, що його подальше перебування на посаді більше не є можливим.

Такого висновку він дійшов після низки розмов з міністрами уряду, радниками, фінансовими донорами та лідерами профспілок.

Наразі глава британського уряду проводить консультації з дружиною в офіційній заміській резиденції Чекерс, де зважує подальші кроки перед ухваленням остаточного рішення.

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Коли відбудеться публічне оголошення?

Водночас впливові представники Лейбористської партії припускають, що вже в понеділок він публічно оголосить про свої подальші наміри та політичне майбутнє.

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